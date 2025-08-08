ITALIE - Facteurs à surveiller le 8 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les rapports des journaux et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).

Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

SOCIÉTÉS

La bourse de Milan est fermée après les heures d'ouverture.

MEDIOBANCA MDBI.MI

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, détenait une participation de 5,06% dans la banque d'affaires italienne au 31 juillet, dont 4,6% sous forme de droits de vote, selon un rapport publié jeudi.

BANCA POPOLARE SONDRIO BPSI.MI

La banque a déclaré jeudi que Morningstar DBRS a relevé sa note à 'BBB high' de 'BBB' (not stable) suite à l'achat par BPER

EMII.MI de 80,7%.

LEONARDO LDOF.MI

Le gouvernement allemand envisage d'augmenter sa participation dans le fabricant d'électronique de défense Hensoldt HAGG.DE de 25,1% à 29%, a rapporté jeudi le média Politico, citant des sources industrielles.

L'une des possibilités serait que le gouvernement acquière des parts supplémentaires auprès de la société italienne de défense Leonardo, a déclaré Politico, ajoutant que les considérations n'en étaient qu'à un stade précoce.

GROUPE UNIPOL UNPI.MI

Publication des résultats du premier semestre (avant l'ouverture de la Bourse), suivie d'une conférence téléphonique (1000 GMT).

(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés italiens, cliquez sur les codes figurant dans les crochets de

:

20 plus fortes hausses (en pourcentage)............ .PG.MI

20 plus grands perdants (en pourcentage)............. .PL.MI

Indice FTSE IT allshare .FTITLMS

Indice FTSE Mib........ .FTMIB

Indice FTSE Allstars... .FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.... .FTITMC

Commerce de blocs.......... .BLK.MI

Articles sur l'Italie...... IT-LEN

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes figurant dans les crochets

:

Guide de vitesse des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

10 premiers secteurs STOXX........................... .PGL.STOXXS

Top 10 des secteurs EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

10 premiers secteurs de l'Eurofirst 300................... .PGL.FTEU3S

25 premiers pct européens gagnants....................... .PG.PEUR

Top 25 des pct européens perdants........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI rapport Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE rapport de Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI histoires du marché de Francfort .F

CAC-40................. .FCHI marché de Paris... .PA

indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

enquête Reuters sur les perspectives des bourses mondiales......... EQUITYPOLL1

journal des introductions en bourse en Europe occidentale.......................... WEUIPO

allocation d'actifs européens........................ EUR/ASSET

Reuters News at a Glance: actions............... TOP/EQE

rapport sur les principales devises:............................... FRX/