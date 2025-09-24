 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 843,41
-0,36%
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 11:47

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,32% pour le Nasdaq.

* ALIBABA BABA.N - Le géant chinois du commerce électronique a annoncé mercredi un partenariat avec Nvidia

NVDA.O , des projets d'expansion de ses centres de données à travers le monde et son plus grand modèle de langage d'intelligence artificielle, alors qu'il positionne l'IA comme un pilier central de sa stratégie commerciale. L'action cotée à New York avance de 9,7% en avant-Bourse.

* ORACLE ORCL.N , OpenAI, et SoftBank 9984.T ont annoncé mardi leur intention de créer cinq nouveaux centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis afin de développer leur projet Stargate.

* MICRON MU.O - Le fabricant de puces a annoncé mardi qu'il tablait sur un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes, misant une demande en plein essor de matériel lié à l'intelligence artificielle (IA) afin de doper les ventes de ses puces mémoire avancées. L'action prend 1,8% en avant-Bourse.

* NIKE NKE.N - JD Sports Fashion JD.L a annoncé une baisse de 13,5% de son bénéfice semestriel mercredi, pénalisé par un recul des ventes aux États-Unis. Le groupe est par ailleurs confronté à la baisse de la demande pour les produits Nike, qui représentent près de 45% de ses ventes.

* META - Les alliés des États-Unis en Europe et en Asie auront désormais accès au système d'intelligence artificielle Llama de Meta, a annoncé mardi la société américaine, au lendemain de l'autorisation accordée par les États-Unis aux agences gouvernementales d'utiliser ce système.

* FORD F.N va rappeler 115.539 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut pouvant entraîner le détachement de l'arbre supérieur de la colonne de direction, a annoncé mercredi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

* BIOGEN BIIB.O - L'agence américaine du médicament (FDA) a refusé d'approuver une version à dose plus élevée du médicament de Biogen destiné au traitement d'une maladie génétique rare provoquant une faiblesse musculaire progressive, invoquant la nécessité de mettre à jour les informations techniques contenues dans la demande.

* KENVUE KVUE.N - L'autorité sud-coréenne des médicaments a déclaré qu'elle allait demander des informations aux entreprises concernées après que le président américain Donald Trump a établi un lien entre la prise du Tylenol (paracétamol), du groupe américain par les femmes enceintes et l'autisme, une affirmation qui n'est étayée par aucune preuve scientifique.

* ARCHER-DANIELS-MIDLAND ADM.N va intégrer ses 11 usines d'aliments pour animaux aux États-Unis dans une coentreprise dans laquelle elle détient une participation minoritaire, a annoncé mardi le groupe, qui cherche à réduire ses coûts et à simplifier son portefeuille.

* ADOBE ADBE.O perd 1,5% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ADOBE
361,7800 USD NASDAQ -0,63%
ALIBABA GRP
18,998 EUR Tradegate +9,18%
ALIBABA GRP
20,7191 USD OTCBB +0,82%
ALIBABA GRP SP ADR
163,075 USD NYSE -0,73%
ARCHER-DANIELS M
60,710 USD NYSE +1,42%
BIOGEN
139,3100 USD NASDAQ -0,96%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 292,78 Pts Index Ex -0,19%
FORD MOTOR
11,745 USD NYSE +0,69%
JD SPORTS FSN
87,630 GBX LSE -1,09%
KENVUE
17,235 USD NYSE +1,59%
MICRON TECHNOLOGY
166,4100 USD NASDAQ +1,09%
NIKE -B-
70,940 USD NYSE -0,50%
NVIDIA
178,4300 USD NASDAQ -2,82%
ORACLE
314,170 USD NYSE -4,24%
S&P 500 INDEX
6 656,92 Pts CBOE -0,55%
SOFTBANK GROUP
109,280 EUR Tradegate +5,26%
© 2025 Thomson Reuters.

