"Just Walk Out" : après l'échec des supermarchés, Amazon tente l'expérience des restaurants sans caisse

Le système du "Just Walk Out" promettait aux clients des supérettes Amazon Fresh de ne plus avoir besoin d'attendre à la caisse ni même de scanner leurs articles. L'expérience pratique n'a pas rencontré son public. En parallèle, des tests sont désormais menés en France dans le secteur de la restauration, en collaboration avec l'enseigne Flunch.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

Les supérettes sans caisse d'Amazon seront bientôt de l'histoire ancienne au Royaume-Uni. Le géant américain de la distribution a annoncé la fermeture de ses 19 magasins Amazon Fresh dans le pays,, disant désormais miser sur la vente de produits frais en ligne. "Nous avons pris la décision difficile de lancer une consultation avec les employés (...) à la suite d'une évaluation approfondie des opérations commerciales et des possibilités de croissance très importantes de la livraison en ligne", écrit l'entreprise dans un communiqué mardi. Amazon ne précise pas le nombre d'emplois concernés, mais la presse anglaise évoque environ 250 postes.

Le plan de l'entreprise prévoit la fermeture de 14 magasins Fresh et la reconversion de cinq autres sous le nom Whole Foods Market, des boutiques bio classiques rachetées en 2017. Elle dit vouloir lancer en 2026 au Royaume-Uni un service de livraison le jour même de produits frais.

Les magasins Amazon Fresh, dont le premier a ouvert en 2021 à Londres, fonctionnent avec des capteurs, des caméras, et des algorithmes de "deep learning" (technologie destinée à permettre à une machine d'apprendre par elle-même, NDLR) permettant aux clients de faire leurs courses sans passer en caisse. Il leur suffit de scanner un code QR depuis leur smartphone en entrant, de faire leur shopping et de sortir. Chaque produit retiré des rayons est facturé automatiquement sur leur compte du client par l'intermédiaire de l'application sur leur téléphone.

Nouvelles expérimentations du "Just Walk Out" dans la restauration

"L'incursion d'Amazon dans les magasins d'alimentation physiques avait marqué un changement de stratégie", souligne Danni Hewson, analyste chez AJ Bell. "Mais la technologie sans caisse (...) a toujours semblé un peu étrange aux acheteurs post-pandémie" et "le nombre de clients a diminué", remarque-t-il. Le géant américain possède encore une douzaine de magasins de ce type aux Etats-Unis, où ils existent sous le nom d'Amazon Go.

En France, la technologie du "Just Walk Out" est désormais expérimentée par Amazon dans le domaine de la restauration.

Le géant de l'e-commerce tente ainsi l'expérience depuis mi-septembre dans un établissement de vente à emporter "Fa!m", de Flunch, à Lille, où les clients peuvent choisir leurs plats et boissons en libre-service.

Cette version du Just Walk Out est la première en Europe à introduire le paiement à la sortie, et non à l'entrée, avance le média spécialisé l'Usine Digitale .