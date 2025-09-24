 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies choisi par l’Etat français en tant qu’opérateur du projet éolien "Centre Manche 2"
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 11:50

Logo de TotalEnergies à Nantes

Logo de TotalEnergies à Nantes

TotalEnergies, associé à RWE, a annoncé mercredi avoir remporté, en tant qu'opérateur, l’appel d’offres éolien en mer "Centre Manche 2" pour concevoir, développer, construire et exploiter un parc éolien en mer d’une puissance d’1,5 gigawatt (GW), au large de la Normandie.

"Le projet représentera un investissement global d’environ 4,5 milliards d'euros, le plus important réalisé par TotalEnergies en France depuis 30 ans", selon un communiqué du groupe, qui ajoute avoir pris des engagements en termes d’emplois en France.

"Jusqu’à 2.500 personnes seront (...) employées pendant les trois années de construction", précise TotalEnergies, qui dit aussi vouloir "mobiliser le tissu économique local".

Le projet, une fois construit, "produira environ 6 térawatt-heure (TWh) par an et alimentera en électricité verte l’équivalent de plus d’un million de foyers français", selon le communiqué.

TotalEnergies va poursuivre les études nécessaires afin de prendre la décision finale d’investissement début 2029, la production d’électricité devant démarrer en 2033, en phase avec le calendrier de raccordement de RTE.

Par ailleurs, le groupe pétrolier et gazier français précise que RWE a émis son souhait de quitter le consortium, sous réserve de l’accord des autorités françaises.

TotalEnergies poursuivra cependant le projet et assumera l’ensemble des engagements du consortium, selon le communiqué. Le groupe proposera aussi de faire rentrer un nouveau partenaire.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

