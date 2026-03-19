Italie - Facteurs à surveiller le 19 mars

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19 mars - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens jeudi.

Reuters n'a pas vérifié les articles de presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).

Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

POLITIQUE

L'Italie a réduit mercredi les droits d'accises sur les carburants dans le cadre de mesures visant à aider les familles et les entreprises à faire face à la hausse des coûts de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

ENTREPRISES

(*) ENI ENI.MI

Le gestionnaire d'investissements alternatifs américain Ares Management Corp ARES.N envisage d'augmenter sa participation de 20% dans la filiale du groupe énergétique italien Plenitude, a rapporté jeudi le quotidien italien Corriere della Sera, citant des rumeurs de marché. Eni n'a pas répondu à la demande de commentaire du journal.

Eni dévoile sa nouvelle stratégie, suivie du "Capital Markets Day".

(*) TELECOM ITALIA (TIM) TLIT.MI

Le plus grand groupe de télécommunications italien et Fastweb, la branche italienne de Swisscom SCMN.S , ont convenu de construire conjointement jusqu'à 6.000 tours de télécommunications en Italie, ont déclaré les deux sociétés jeudi.

MEDIOBANCA MDBI.MI

S&P Global a déclaré mercredi qu'elle avait abaissé la note de la banque à "BBB", citant sa consolidation dans Banca Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI , "un groupe bancaire avec un profil de risque plus élevé et une culture d'entreprise et un modèle d'entreprise différents", ajoutant que le mouvement affaiblirait la solvabilité de Mediobanca. Les perspectives sont positives.

PRYSMIAN PRY.MI

Le fabricant italien de câbles envisage de construire une nouvelle usine au Texas dans le cadre de ses acquisitions aux Etats-Unis, a rapporté Bloomberg News mercredi. Dans les douze prochains mois environ, l'entreprise pourrait décider de construire une deuxième usine de barres de cuivre sur son site de McKinney, près de Dallas, avec un investissement de 100 à 200 millions de dollars, selon le rapport de Bloomberg. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

LEONARDO LDOF.MI , IVECO IVG.MI

Le groupe italien de défense a déclaré mercredi avoir finalisé l'acquisition des activités de défense d'Iveco pour 1,6 milliard d'euros , conformément à la valeur d'entreprise convenue de 1,7 milliard d'euros moins les ajustements contractuels. Le prix de vente est soumis à des ajustements de clôture qui seront finalisés d'ici le début du mois d'avril , a déclaré Iveco.

(*) BUZZI BZU.MI

J.P. Morgan a relevé jeudi sa note sur le cimentier italien de "neutre" à "surpondérer".

(*) MFE-MEDIAFOREUROPE MFEB.MI

Yannick Bollore, président du conseil de surveillance de Vivendi VIV.PA , a déclaré dans une interview à Il Sole 24 Ore que le groupe de médias français était satisfait de son investissement dans le radiodiffuseur italien et ne prévoyait pas pour l'instant d'augmenter sa participation.

BREMBO BRBI.MI

Le fabricant italien de freins haut de gamme a prévu mercredi qu'il n'y aurait pas de croissance du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires de base cette année, et a averti qu'elles pourraient diminuer si le conflit au Moyen-Orient se prolongeait, ce qui a fait chuter les actions. Le président exécutif Matteo Tiraboschi a déclaré à Reuters que, jusqu'à il y a une semaine, Brembo prévoyait une croissance de 3 à 5% en 2026.

(*) BANQUE BFF BFF.MI

L'administrateur délégué de la banque italienne, Giuseppe Sica, a déclaré dans une interview accordée à l'agence de presse italienne Radiocor mercredi en fin de journée que le financement de la banque était sous contrôle et qu'elle ne connaissait pas de sorties de liquidités. Il a ajouté que plusieurs fonds étaient intéressés par des investissements dans la société et que certains avaient déjà augmenté leurs participations.

(*) D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING B7C.MI

D'Amico International, premier actionnaire de la compagnie italienne de transport maritime, a annoncé jeudi avoir cédé une participation de 5% pour 40,3 millions d'euros par le biais d'un bookbuild accéléré, au prix de 6,50 euros par action.

TECHNOPROBE TPRO.MI

La société italienne de semi-conducteurs et de microélectronique a annoncé un bond de 57,4% de son bénéfice net annuel à 98,8 millions d'euros (113,7 millions de dollars), grâce à une forte demande liée aux puces d'intelligence artificielle.

DOVALUE DOVA.MI

La société italienne de recouvrement de créances a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait proposé un dividende de 0,0923 euro par action . Afin d'améliorer la rémunération des actionnaires, le conseil d'administration envisagera de lancer un programme potentiel de rachat d'actions après l'approbation des résultats financiers annuels par l'assemblée générale des actionnaires, a-t-il ajouté dans un communiqué.

ENEL ENEI.MI

Publication des résultats de l'exercice.

RECORDATI RECI.MI

Publie les résultats de l'exercice (résultats préliminaires de l'exercice publiés le 17 février).

JOURNAL

Londres, Luigi Lovaglio, directeur général de MPS, prend la parole lors de la Morgan Stanley European Financials Conference 2026 (0900 GMT).

Bruxelles, la Première ministre italienne Giorgia Meloni assiste à la réunion du Conseil de l'UE (qui se termine vendredi).

Rome, A2A A2.MI et l'association des sociétés par actions Assonime organisent l'événement "Stakeholder engagement: measuring impact to create value" (1000 GMT); le président d'Assonime et le président du comité de gouvernance d'entreprise Massimo Tononi et le président d'A2A Roberto Tasca prononcent les discours d'ouverture.

Milan, Scaleway (Groupe Iliad), conférence de presse pour le lancement de la nouvelle région cloud en Italie, avec le directeur général Damien Lucas et le directeur général d'Iliad Italia Benedetto Levi (1030 GMT).

(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés italiens, cliquez sur les codes entre crochets:

20 plus grands gagnants (en pourcentage)............ .PG.MI

20 plus grands perdants (en pourcentage)............. .PL.MI

Indice FTSE IT allshare .FTITLMS

Indice FTSE Mib........ .FTMIB

Indice FTSE Allstars... .FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.... .FTITMC

Transactions de blocs.......... .BLK.MI

Articles sur l'Italie...... IT-LEN

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre crochets à l'adresse:

Guide de vitesse des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

10 premiers secteurs STOXX........................... .PGL.STOXXS

Top 10 des secteurs EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

Top 10 des secteurs Eurofirst 300................... .PGL.FTEU3S

25 premiers pct européens gagnants....................... .PG.PEUR

Top 25 des pct européens perdants........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI Rapport de Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 Rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE rapport de Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI Actualités du marché de Francfort .F

CAC-40................. .FCHI Actualités du marché de Paris... .PA

Indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives des bourses mondiales......... EQUITYPOLL1

Journal des introductions en bourse en Europe occidentale.......................... WEUIPO

Allocation d'actifs européens........................ EUR/ASSET

Reuters News at a Glance: Actions............... TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:............................... FRX/