Cinq choses à savoir sur les free parties, comme le Teknival de Bourges

Le site d'une rave party dans un champ à Fontjoncouse, dans le département de l'Aude, le 30 août 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Libertaires, autogérées, gratuites mais parfois synonymes d'excès, les free parties, rassemblements techno organisés en France dès les années 1990 et pouvant réunir des milliers de personnes comme le Teknival de Bourges depuis vendredi, font face à un risque de durcissement de l'arsenal des sanctions, jusqu'à la prison pour les organisateurs.

- Quelle définition ? -

Votée à l'Assemblée nationale début avril, la proposition de loi 1133 entend "renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties".

Le texte mélange en réalité rave et free, des fêtes aux contours différents.

Les rave parties surgissent en Grande-Bretagne fin des années 1980, en réaction à Margaret Thatcher qui fait fermer les clubs à 02H00. Les fêtards migrent dans des entrepôts désaffectés.

Les raves désignent désormais plutôt des fêtes déclarées, encadrées, avec un système de billetterie.

Contre cet aspect jugé commercial, les free parties (fêtes libres) ont émergé, portées par le collectif anglais Spiral Tribe qui exporte en France le premier Teknival, en 1993 près de Beauvais (Oise).

Le Teknival 2026 rassemble entre 17.000 à 40.000 fêtards, selon les autorités ou les organisateurs, sur un champ de tir militaire.

- Quelles caractéristiques ? -

Les free parties prônent un accès gratuit ou sur donation libre, et anonyme. Elles se tiennent dans des lieux naturels, souvent des champs, ou abandonnés.

Elles se caractérisent par leur illégalité, même si beaucoup ne dépassent pas le seuil de 500 participants et sont donc, en théorie, exclues de déclaration préalable.

Les teufeurs - nom donné aux participants - pratiquent le camping sauvage et dansent devant des murs de son, qui diffusent à gros volume différents styles de musique techno.

La musique provient de "sound systems", terme qui désigne le matériel de sonorisation et, par extension, leurs propriétaires.

Le ministère de l'Intérieur a recensé 337 "rassemblements musicaux illégaux" en 2025, avec en moyenne 300 personnes. Seulement 4% ont dépassé le millier de participants.

- Quelles dérives ? -

De nombreuses free parties se déroulent sans incident.

Les autorités dénoncent toutefois des nuisances sonores pour les riverains, des dégâts environnementaux et des risques de santé publique.

Au Teknival de Bourges, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a fait état dimanche de cinq personnes en urgence absolue, lié à la consommation de stupéfiants. Dimanche, la préfecture du Cher avait recensé 54 personnes secourues depuis le début de l'événement.

Des tensions peuvent éclater entre participants et forces de l'ordre, comme en juin 2021 à Redon ou en 2019 à Nantes, où Steve Maia Caniço est mort après être tombé dans la Loire lors d'une intervention policière.

- Quelles sanctions ? -

En l'état actuel, les organisateurs s'exposent à une contravention assortie d'une amende de 1.500 euros. Les autorités attendent la fin des festivités pour saisir leur matériel, pour six mois maximum.

La proposition de loi, défendue par la députée Horizons Laetitia Saint-Paul et qui doit être soumise au Sénat, estime que ce n'est pas assez contraignant. Elle prévoit notamment jusqu'à six mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende pour sanctionner "le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement" d'une free party.

Laurent Nuñez a affirmé que le gouvernement était déterminé à "mieux réprimer" ce type de "rassemblements musicaux illégaux". "Ripost", un projet de loi présenté en mars, prévoit de sanctionner l'organisation de free party comme un délit puni de 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende. Les participants seraient également sanctionnés.

- Quelles revendications ? -

Les teufeurs dénoncent des entraves grandissantes avec un arsenal juridique qui passerait de la contravention au délit.

Ils affirment que le dialogue est rompu avec les autorités, dont l'approche est, selon eux, uniquement sécuritaire.

Modèles de contre-culture, les free parties proposent un espace alternatif de partage et de réflexion, sans distinction sociale, arguent ses défenseurs.

Dans une tribune en mars, un collectif d'acteurs des musiques électroniques, dont le pionnier Laurent Garnier, a appelé à ne pas "criminaliser" ces "lieux de liberté, de générosité et d'inclusivité qui sont le socle de la techno depuis sa naissance".