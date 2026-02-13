Italie - Facteurs à surveiller le 13 février

13 février - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens vendredi.

ENTREPRISES

FINCANTIERI FCT.MI

L'administrateur délégué du constructeur naval italien, Pierroberto Folgiero, a déclaré jeudi que toute fusion-acquisition future serait "opportuniste" et ne s'inscrirait pas au cœur de la stratégie de l'entreprise.

(*) AVIO AVI.MI

Le lanceur européen Ariane 6 a réussi son vol depuis la Guyane française jeudi, plaçant sur orbite 32 satellites en orbite basse pour Amazon AMZN.O .

Pour la première fois, la fusée a utilisé quatre boosters à propergol solide, développés par Europropulsion - une joint venture entre Avio et la société française Ariane . Avio a également contribué au lanceur en produisant la turbopompe à oxygène liquide du moteur.

(*) GENERALI GASI.MI

Citigroup a repris vendredi la couverture de l'assureur italien avec une note d'achat et un objectif de cours de 43,4 euros.

(*) SNAM SRG.MI

Plusieurs entreprises, dont A2A A2.MI et Edison EDNn.MI , et des fonds d'investissement cherchent à investir dans la filiale de biométhane Bioenerys du groupe de réseau de gaz, a rapporté vendredi Il Sole 24 Ore. L'unité pourrait valoir quelque 500 millions d'euros.

AGENDA

La Première ministre Giorgia Meloni prononce le discours d'ouverture du deuxième sommet Italie-Afrique à Addis Abeba, Éthiopie (1700 GMT).

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et le ministre de la Défense Guido Crosetto participent à la 62e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité (au 15 février).

