 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Italie - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 08:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - Les facteurs suivants pourraient affecter les marchés italiens vendredi.

Reuters n'a pas vérifié les rapports des journaux et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux éléments sont marqués par (*).

Pour une liste complète des événements de l'agenda en Italie, veuillez cliquer sur IT/DIA .

ENTREPRISES

FINCANTIERI FCT.MI

L'administrateur délégué du constructeur naval italien, Pierroberto Folgiero, a déclaré jeudi que toute fusion-acquisition future serait "opportuniste" et ne s'inscrirait pas au cœur de la stratégie de l'entreprise.

(*) AVIO AVI.MI

Le lanceur européen Ariane 6 a réussi son vol depuis la Guyane française jeudi, plaçant sur orbite 32 satellites en orbite basse pour Amazon AMZN.O .

Pour la première fois, la fusée a utilisé quatre boosters à propergol solide, développés par Europropulsion - une joint venture entre Avio et la société française Ariane . Avio a également contribué au lanceur en produisant la turbopompe à oxygène liquide du moteur.

(*) GENERALI GASI.MI

Citigroup a repris vendredi la couverture de l'assureur italien avec une note d'achat et un objectif de cours de 43,4 euros.

(*) SNAM SRG.MI

Plusieurs entreprises, dont A2A A2.MI et Edison EDNn.MI , et des fonds d'investissement cherchent à investir dans la filiale de biométhane Bioenerys du groupe de réseau de gaz, a rapporté vendredi Il Sole 24 Ore. L'unité pourrait valoir quelque 500 millions d'euros.

AGENDA

La Première ministre Giorgia Meloni prononce le discours d'ouverture du deuxième sommet Italie-Afrique à Addis Abeba, Éthiopie (1700 GMT).

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et le ministre de la Défense Guido Crosetto participent à la 62e édition de la Conférence de Munich sur la sécurité (au 15 février).

(Salle de presse de Milan, e-mail: reutersitaly@thomsonreuters.com)

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés italiens, cliquez sur les codes entre parenthèses

:

20 plus fortes hausses (en pourcentage)............ .PG.MI

20 plus grands perdants (en pourcentage)............. .PL.MI

Indice FTSE IT allshare .FTITLMS

Indice FTSE Mib........ .FTMIB

Indice FTSE Allstars... .FTSTAR

Indice FTSE Mid Cap.... .FTITMC

Commerce de blocs.......... .BLK.MI

Articles sur l'Italie...... IT-LEN

Pour obtenir des données et des informations sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses

:

Guide de vitesse des actions européennes................... EUR/EQUITY

Indice FTSEurofirst 300.............................. .FTEU3

Indice DJ STOXX...................................... .STOXX

10 premiers secteurs STOXX........................... .PGL.STOXXS

Top 10 des secteurs EUROSTOXX...................... .PGL.STOXXES

Top 10 des secteurs Eurofirst 300................... .PGL.FTEU3S

25 premiers pct européens gagnants....................... .PG.PEUR

Top 25 des pct européens perdants........................ .PL.PEUR

Principaux marchés boursiers:

Dow Jones............... .DJI Rapport Wall Street..... .N

Nikkei 225............. .N225 Rapport de Tokyo............ .T

FTSE 100............... .FTSE Rapport de Londres........... .L

Xetra DAX............. .GDAXI histoires du marché de Francfort .F

CAC-40................. .FCHI Actualités du marché de Paris... .PA

Indices mondiaux..................................... 0#.INDEX

Enquête Reuters sur les perspectives des bourses mondiales......... EQUITYPOLL1

Calendrier des introductions en bourse en Europe occidentale.......................... WEUIPO

Allocation d'actifs européens........................ EUR/ASSET

Reuters News at a Glance: Actions............... TOP/EQE

Rapport sur les principales devises:............................... FRX/

Valeurs associées

A2A
2,494 EUR MIL 0,00%
AMAZON.COM
199,5200 USD NASDAQ -2,23%
AVIO
32,700 EUR MIL 0,00%
CAC 40
8 340,56 Pts Euronext Paris 0,00%
DAX
24 852,69 Pts XETRA 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 454,81 Pts Index Ex -1,33%
EDISON RSP
2,355 EUR MIL 0,00%
FINCANTIERI
16,500 EUR MIL 0,00%
FTSE 100
10 402,44 Pts FTSE Indices -0,67%
FTSE MIB
46 222,95 Pts FTSE Indices 0,00%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GENERALI
34,630 EUR MIL 0,00%
Nikkei 225
56 941,97 Pts Six - Forex 1 -1,21%
SNAM
6,202 EUR MIL 0,00%
SPACE2
13,320 EUR MIL +4,47%
STOXX Europe 600
618,52 Pts DJ STOXX 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/02/2026 à 08:12:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.02.2026 08:20 

    (Actualisé avec EssilorLuxottica) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite

  • La designeuse de Hello Kitty, Yuko Yamaguchi, le 17 juillet 2014 à Hong Kong ( AFP / aaron tam )
    La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans aux commandes
    information fournie par AFP 13.02.2026 08:17 

    La flamboyante designeuse de Hello Kitty, adorable personnage japonais devenu une marque mondialement connue, tire sa révérence après plus de quatre décennies à façonner son apparence. Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty - qui n'est ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    L'Oréal pénalisé par la taxe sur les entreprises en 2025, année "de transformation"
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:14 

    Le géant français des cosmétiques L’Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros, pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Malgré un bénéfice en baisse, TF1 fait valoir sa "résilience" dans un contexte difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:13 

    Le bénéfice net du groupe TF1 a diminué de 25% en 2025, à 153 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés jeudi, mais le groupe a mis en avant sa "résilience" dans un environnement économique "complexe", marqué par une baisse du marché publicitaire. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank