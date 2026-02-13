Suisse: l'inflation en hausse à 0,1% sur un an en janvier (OFS)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'inflation en Suisse a très légèrement augmenté sur un an en janvier, enregistrant comme le mois précédent une hausse de 0,1% sous l'effet notamment des loyers, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les prix des produits fabriqués en Suisse ont augmenté de 0,5% par rapport à janvier 2025, sur fond de hausse de 0,8% des prix dans le logement et l'énergie, tandis que les prix des produits importés ont diminué de 1,5%, sous le poids des produits pétroliers, en baisse de 6,1%, selon les relevés de l'OFS.

En variation mensuelle, l'indice des prix à la consommation a en revanche diminué 0,1%, pour s'établir à 99,9 points, a indiqué l'OFS dans un communiqué, imputant ce repli entre autres aux soldes d'hiver dans l'habillement et chaussures.

Dans le communiqué, l'OFS précise que le panier-type, sur lequel il s'appuie pour traquer l'évolution des prix, a été actualisé début 2026 pour intégrer de nouveaux produits, comme par exemple le lait végétal ou les trottinettes électriques, afin de "tenir compte de l'évolution des habitudes de consommation".

Les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP étaient très disparates. Elles s'étalaient entre -0,1% et +0,4% sur un an et entre -0,2% et +0,3% en variation mensuelle.

La Suisse n'avait pas échappé à la vague d'inflation dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine en 2022, mais la hausse des prix n’y avait pas pris les mêmes proportions qu'aux Etats-Unis ou dans l'Union européenne.

La force du franc suisse, qui a pour effet d'atténuer la hausse des prix des produits importés, avait donné un coup de pouce à la banque centrale pour la maîtriser.

Le reflux de l'inflation a même été trop rapide aux yeux de nombreux économistes qui s'inquiètent des risques déflationnistes pour l'économie suisse. En 2025, l'inflation s'est limitée à 0,2%, contre 1,1% en 2024, 2,1% en 2023 et 2,8% en 2022.