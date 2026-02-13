information fournie par Boursorama avec AFP • 13/02/2026 à 10:02

Espagne: l'inflation en janvier révisée en baisse, à 2,3% sur un an

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation enregistrée en Espagne en janvier, initialement annoncée à 2,4% sur un an, a été révisée en baisse pour s'établir à 2,3%, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (INE).

La hausse des prix est la principale préoccupation des Espagnols, qui ont notamment vu les prix de l'immobilier exploser ces dernières années.

Le chiffre définitif d'inflation publié par l'INE vendredi marque une baisse importante par rapport au mois de décembre 2025, quand l'inflation avait atteint 2,9% sur un an, selon l'INE.

La Banque d'Espagne anticipe une inflation en fin d'année à 2,7%.

Malgré cette hausse continue des prix qui grignote le porte-monnaie des ménages, le contexte économique général demeure positif en Espagne, où le gouvernement a enregistré en 2025 une croissance de 2,8%, près du double de la zone euro.