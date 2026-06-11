Italie - Éléments à surveiller le 11 juin

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11 juin - Les facteurs suivants pourraient influencer les marchés italiens le XXX. Reuters n'a pas vérifié les informations parues dans la presse et ne peut garantir leur exactitude. Les nouveaux articles sont signalés par (*).

DETTE

Le Trésor propose un nouveau BTP à 3% d'intérêt, arrivant à échéance le 15 septembre 2029, pour un montant maximal de 4 milliards d'euros.

ENTREPRISES

UNICREDIT CRDI.MI

UniCredit est conscient des inquiétudes exprimées par Commerzbank CBKG.DE concernant les données sur les souscriptions dans l'offre publique d'achat hostile de la banque italienne sur son rival allemand, mais "cela ne change rien aux faits" , a déclaré mercredi une source proche d'UniCredit.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA (MPS) BMPS.MI , INTESA SANPAOLO

ISP.MI , UNIPOL UNPI.MI , BANCO BPM BAMI.MI , GENERALI

GASI.MI

L'Italie doit céder sa participation résiduelle dans la banque MPS, qui a bénéficié d'un plan de sauvetage, et soutiendra la proposition de fusion la plus avantageuse parmi les offres concurrentes actuellement sur la table, a déclaré mercredi le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti .

(*) L'actionnaire d'Intesa Sanpaolo, la Compagnia di San Paolo , soutient l'offre de la banque sur MPS, a déclaré jeudi le président de la fondation bancaire, Marco Gilli, au quotidien La Stampa.

(*) Les préoccupations en matière de concurrence pourraient constituer le principal point faible de l'offre d'Intesa Sanpaolo sur MPS et pourraient servir de ligne de défense potentielle pour le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, a rapporté La Repubblica jeudi.

(*) Interrogé sur l'impact potentiel de l'offre d'Intesa sur MPS, le directeur national et directeur général de Generali Italia, Giancarlo Fancel, a déclaré à La Stampa que l'assureur restait concentré sur la mise en œuvre de son plan stratégique, qui donne des résultats positifs, et sur la création de valeur à long terme.

(*) L'offensive d'Intesa sur MPS porte la marque de l'approche du directeur général Carlo Messina : une opération méticuleusement préparée avec des alliés fidèles, et bénéficiant du soutien du gouvernement à Rome.

SAIPEM SPMI.MI

Le groupe italien de services énergétiques a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 900 millions d'euros pour un projet d'usine de compression de gaz en Arabie saoudite.

TELECOM ITALIA TLIT.MI

Le groupe italien de télécommunications a annoncé mercredi que les nouvelles actions issues du regroupement d'actions à raison de 1 pour 10 seront cotées à partir du 15 juin.

FERRETTI YACHT.MI

KKCG Maritime, l'investisseur tchèque du constructeur de yachts italien, a annoncé mercredi avoir déposé un recours en justice visant à obtenir la suspension urgente des principales résolutions adoptées lors de la dernière assemblée générale, notamment la nomination du conseil d'administration.

(*) Ferretti a déclaré jeudi qu'il solliciterait un avis juridique pour défendre sa position, ajoutant que ses activités se poursuivraient normalement.

(*) INWIT INWT.MI

Morgan Stanley a commencé à couvrir l'opérateur de tours de télécommunication avec une note "neutre" et un objectif de cours de 7 €.

AGENDA

Rome, la Première ministre Giorgia Meloni s'adresse à la Chambre des députés (07h00 GMT) et au Sénat (13h15 GMT) avant le sommet européen des 18 et 19 juin.

Luxembourg: le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti participe à la réunion de l'Eurogroupe.

Rome, audition du président d'Unipol UNPI.MI , Carlo Cimbri, et du directeur général Matteo Laterza devant la commission d'enquête parlementaire sur les systèmes bancaires, financiers et d'assurance (09h30 GMT).

Rome, Forum diplomatique et de sécurité de la Luiss "La Méditerranée stratégique", avec le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani et d'autres intervenants (12h30 GMT).

Pour les données et actualités du marché italien, cliquez sur les codes entre parenthèses: les 20 plus fortes hausses (en pourcentage).............PG.MI Les 20 plus fortes baisses (en pourcentage)..............PL.MI Indice FTSE IT Allshare.FTITLMS Indice FTSE Mib.........FTMIB Indice FTSE Allstars....FTSTAR Indice FTSE Mid Cap.....FTITMC Actualités sur l'Italie...... IT-LEN

Pour les données et actualités sur les marchés paneuropéens, cliquez sur les codes entre parenthèses: Guide rapide des actions européennes...................EUR/EQUITY Indice FTSEurofirst 300...............................FTEU3 Indice DJ STOXX.......................................STOXX Top 10 des secteurs STOXX............................PGL.STOXXS Les 10 principaux secteurs de l'EUROSTOXX.......................PGL.STOXXES Les 10 principaux secteurs de l'Eurofirst 300....................PGL.FTEU3S Les 25 valeurs européennes ayant le plus progressé en pourcentage........................PG.PEUR Les 25 titres européens ayant le plus baissé en pourcentage.........................PL.PEUR

Principaux marchés boursiers: Dow Jones................DJI Rapport Wall Street......N Nikkei 225..............N225 Rapport de Tokyo.............T FTSE 100................FTSE Rapport de Londres............L Xetra DAX..............GDAXI Actualités du marché de Francfort.F CAC-40..................FCHI Actualités du marché de Paris....PA Indices mondiaux.....................................0#.INDEX Enquête Reuters sur les perspectives boursières mondiales.........EQUITYPOLL1 Agenda des introductions en bourse en Europe occidentale..........................WEUIPO Répartition des actifs en Europe........................EUR/ASSET Actualités Reuters en bref: Actions...............TOP/EQE Rapport sur les principales devises:...............................FRX/