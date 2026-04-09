Israël ordonne la réouverture de la plate-forme de gaz naturel offshore de Karish à la suite du cessez-le-feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère israélien de l'énergie a déclaré jeudi qu'il avait demandé à Energean

ENOG.L de commencer à reprendre les opérations sur la plate-forme de gaz naturel de Karish, au large de la côte méditerranéenne d'Israël, à la suite du cessez-le-feu.