Irivest IM renforce ses équipes commerciales et sa gouvernance

(Zonebourse.com) - Irivest Investment Managers annonce deux évolutions dans son organisation : l'arrivée de Julien Galichet en charge du développement commercial des stratégies convertibles et crédit, et la nomination de Camille Basly au poste de chief operating officer (COO) et conducting officer de la société de gestion (sous réserve de la non-objection de la CSSF).

Basé à Paris, Julien Galichet aura notamment pour mission d'accélérer le développement commercial en Europe des stratégies convertibles et de crédit de Dynasty SICAV, tout en contribuant au développement des stratégies actions de Chahine Funds. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs et le développement commercial en Europe, il a notamment exercé chez Finalpha Capital et Ruffer LLP. Au cours de son parcours, il a accompagné une clientèle composée d'investisseurs institutionnels, de banques privées et d'intermédiaires financiers.

Camille Basly a été promue au poste de chief operating officer (COO) et conducting officer. Elle a rejoint Irivest Investment Managers en qualité de responsable middle office & projets, après avoir précédemment exercé ces fonctions au sein de Dynasty Asset Management depuis 2018.

Irivest Investment Managers est une société de gestion indépendante née en août 2025 du rapprochement de Chahine Capital et Dynasty Asset Management.

Basée au Luxembourg avec une succursale en France et gérant près de 1,3 milliard d'euros d'encours (au 31 août 2026), la société réunit les expertises historiques des deux maisons autour de deux gammes complémentaires, Chahine Funds SICAV (depuis 1998) et Dynasty SICAV (depuis 2014).

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