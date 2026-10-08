IonQ en hausse après s'être qualifié pour la phase finale d'un programme américain de tests quantiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions de la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N progressent de 1,52 % à 41,97 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce son passage à la troisième phase de l’initiative de benchmarking quantique de l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA) des États-Unis

** Cette avancée témoigne de la confiance accordée à l’informatique quantique d’IONQ

** La DARPA est une agence gouvernementale américaine qui finance et développe des technologies de pointe pour la défense nationale

** Son programme QBI vise à déterminer quels ordinateurs quantiques pourront à terme devenir suffisamment puissants et fiables pour une utilisation en conditions réelles

** La troisième phase correspond à la phase finale de test et de validation, qui s'étendra jusqu'en 2029 et dont la valeur potentielle peut atteindre 300 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action IONQ affichait une baisse de 7,87 % depuis le début de l'année