Invibes Advertising recule au premier semestre mais accélère le déploiement de Fusion dans la Connected TV

La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,6 millions d'euros au premier semestre 2026, en baisse de 19,7% sur un an, une contre-performance principalement imputable au marché français, à l'origine de près des trois quarts du repli de l'activité.

Face à cet environnement difficile, le groupe poursuit ses efforts pour relancer sa dynamique commerciale sur ses principaux marchés européens, notamment en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Belgique. En parallèle, il continue d'investir dans le développement de ses solutions technologiques afin de renforcer son positionnement sur le marché de la publicité digitale.

Le principal moteur de cette stratégie reste Fusion, sa plateforme propriétaire d'intelligence artificielle générative. Lancée commercialement en septembre 2025, celle-ci franchit une nouvelle étape avec son extension à la Connected TV (CTV).

Une première intégration est actuellement menée avec un partenaire audiovisuel de premier plan. Les phases d'intégration et de tests se poursuivront tout au long de l'été, en vue d'un lancement opérationnel prévu en septembre. Grâce à cette nouvelle offre, Invibes ambitionne de transposer à la télévision connectée les technologies qui ont fait le succès de sa plateforme, en combinant automatisation de la création publicitaire, personnalisation des campagnes et contextualisation des contenus grâce à l'intelligence artificielle.

Le groupe entend ainsi se positionner sur un marché en forte croissance, porté par le rapprochement des usages de la télévision et des technologies de la publicité numérique.

En parallèle, Invibes indique avoir engagé des discussions avancées avec plusieurs acteurs de l'écosystème de la télévision connectée, parmi lesquels des groupes audiovisuels, des plateformes de streaming, des opérateurs télécoms, des chaînes FAST et des agrégateurs. L'objectif est de constituer progressivement un réseau de distribution autour de Fusion.

À plus long terme, la société souhaite faire évoluer sa plateforme en un socle technologique capable d'être déployé dans différents environnements et développer de nouveaux relais de croissance, notamment via un modèle de licence destiné aux groupes médias et aux agences.