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Intel et le pétrole laissent espérer un retour au calme à Wall Street
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 14:55
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Au lendemain d'une séance difficile pour Wall Street, les contrats à terme sur le S&P 500 ( 0,3%) et le Nasdaq 100 ( 0,1%) laissent espérer un retour au calme, sur fond d'une publication rassurante d'Intel, jeudi soir, et d'une détente des cours du pétrole.

Jeudi, le Dow Jones a lâché 0,97% à 51 712, le S&P 500 a abandonné 1,21% à 7 408 et le Nasdaq 100 a dévissé de 1,87% à 28 455, dans le sillage, en particulier, des plongeons de Tesla (-14,5%) et d'Alphabet (-7,1%) à la suite de leurs publications trimestrielles.

Une publication rassurante de la part d'Intel

Si celles-ci ont ravivé les inquiétudes quant à des attentes potentiellement trop élevées concernant la révolution de l'IA, les résultats dévoilés jeudi soir par le géant des semi-conducteurs Intel pourraient mettre du baume au coeur des investisseurs.

Le groupe a en effet dévoilé un BPA trimestriel deux fois supérieur aux estimations, à 0,42 USD contre 0,21 USD attendus, pour un chiffre d'affaires ayant enregistré sa plus forte progression depuis 15 ans, à 16,13 MdsUSD, contre 14,42 MdsUSD attendus.

Son directeur général, Lip-Bu Tan, a évoqué une demande "sans précédent" en capacités de calcul alimentée par l'intelligence artificielle, estimant que cette dynamique plaçait le groupe en bonne position pour poursuivre sa croissance.

Pour le trimestre en cours, Intel prévoit un BPA ajusté de 0,38 USD et un chiffre d'affaires compris entre 15,8 MdsUSD et 16,8 MdsUSD, là encore supérieurs aux attentes, et annonce une hausse significative de ses investissements afin de développer son activité de fonderie.

Les cours du pétrole repartent à la baisse

Autre élément de nature à rassurer quelque peu les investisseurs, les cours du pétrole repartent à la baisse, avec un WTI (West Texas Intermediate) actuellement en recul de 3,1% vers 89,3 USD le baril et un Brent en retrait de 2,9% à 97,6 USD.

"Malgré le recul d'aujourd'hui, les tensions persistantes au Moyen-Orient pourraient continuer à faire grimper les prix du pétrole", prévient cependant Konstantinos Chrysikos, responsable de la gestion de la relation client chez Kudo.com.

Selon lui, cette situation pourrait alimenter les inquiétudes concernant les pressions inflationnistes mondiales et renforcer les anticipations d'une politique monétaire plus restrictive, ce qui pourrait maintenir les rendements obligataires à des niveaux élevés.

Selon le professionnel, la Réserve fédérale devrait rester dans une position attentiste lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, tandis que deux hausses de taux d'intérêt pourraient être décidées avant la fin de l'année.

Dans l'actualité des valeurs...

Dans l'actualité des valeurs, SLB a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, le dynamisme de son activité en Amérique du Nord ayant plus que compensé le marasme au Moyen-Orient dû aux tensions géopolitiques dans la région.

American Express a dévoilé un BPA en hausse de 11%, à 4,53 USD, au titre de son 2e trimestre 2026, une performance supérieure à l'estimation moyenne des analystes, et a légèrement relevé sa prévision de croissance des revenus pour l'exercice en cours.

Fort d'un BPA ajusté en hausse de 6,6% à 1,30 USD au titre du trimestre écoulé, dépassant très légèrement le consensus de marché, Verizon a relevé, pour la 2e fois consécutive, ses objectifs annuels, tablant désormais sur un BPA ajusté compris entre 4,99 USD et 5,04 USD.

Au chapitre des statistiques du jour aux Etats-Unis, les marchés prendront connaissance, ce vendredi, peu après l'ouverture, de l'indice PMI flash composite du mois de juillet, puis des ventes de logements neufs du mois de juin.

Pétrole et parapétrolier
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