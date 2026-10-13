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ING reste confiant avant les résultats trimestriels de BESI
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 10:08

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ING réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 310 EUR sur BESI (BE Semiconductor Industries), à l'approche de la publication des résultats du groupe au titre du 3e trimestre 2026, le 22 octobre. Les prises de commandes et les prévisions pour le 4e trimestre 2026 devraient, selon l'intermédiaire financier, constituer les principaux points d'attention.

ING estime que les prises de commandes pourraient dépasser les attentes, soutenues par une demande toujours solide liée aux centres de données pour les produits traditionnels de BESI, notamment dans les domaines de la technologie 2,5D, de la photonique et, de plus en plus, des applications d'alimentation électrique destinées à l'IA.

"La technologie de liaison hybride (hybrid bonding) demeure un important moteur de croissance structurelle, soutenu par l'expansion continue des capacités de conditionnement avancé des semi-conducteurs (advanced packaging) et de la technologie SoIC chez TSMC", ajoute la banque néerlandaise dans sa note consacrée à l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.

Après une chute d'environ 40% du cours de Bourse depuis sa précédente analyse, liée aux inquiétudes concernant les retards d'adoption des mémoires HBM et à des abaissements de recommandations, ING estime que la valorisation actuelle de BESI offre un compromis intéressant entre les risques d'exécution à court terme et les perspectives attrayantes de croissance structurelle à long terme.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/10/2026 à 10:08:00.

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