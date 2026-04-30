Illinois Tool Works revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une forte demande de pièces automobiles

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Illinois Tool Works ITW.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir annoncé jeudi des résultats en hausse pour le premier trimestre, grâce à une forte demande dans tous ses segments, notamment celui des pièces automobiles.

« Les tendances positives de la demande se sont poursuivies dans nos segments liés aux dépenses d'investissement, notamment ceux du soudage, des tests et mesures, et de l'électronique », a déclaré le directeur général Christopher O'Herlihy dans un communiqué.

La hausse des prix des véhicules a incité les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs anciens véhicules grâce à l'entretien et aux réparations, ce qui a stimulé la demande pour les services d'entretien automobile de la société sur le marché des pièces de rechange.

* La société basée à Glenview, dans l'Illinois, a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année de 10 cents , les portant dans une fourchette de11,10 à 11,50 dollars par action, ce qui implique une croissance d'environ 8 % au point médian.

* La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses sept segments enregistrent à la fois une croissance organique positive et une augmentation de leur marge d'exploitation au cours de l'année.

* Le chiffre d'affaires trimestriel du segment des équipementiers automobiles, qui contribue le plus au chiffre d'affaires global, a augmenté de 4,3 % pour atteindre820 millionsde dollars. Ce segment fournit des composants et des fixations à des constructeurs automobiles tels que Ford F.N et BMW BMWG.DE .

* Les mesures d'atténuation des droits de douane prises par le fabricant de pièces et d'équipements industriels, telles que la fabrication locale et les hausses de prix, lui ont permis d'améliorer ses marges d'exploitation dans ses sept segments.

* Le bénéfice d'Illinois Tool Works a atteint2,66 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre2,38 dollars par action un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a augmenté de 4,6 % pour atteindre4,02 milliards de dollars , contre3,84 milliards de dollars un an plus tôt.

* Cependant, l'action de la société a reculé de 2,5 %.