IEVA Group annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate

IEVA Group S.A. (Euronext Growth Paris – code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique : ALIEV-FR), groupe français de beauty-tech développant un écosystème intégré de marques, de services et d’expériences personnalisées dans les domaines de la beauté et du bien-être, annonce aujourd’hui l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate.



Cette initiation de couverture, intitulée « Le Netflix de la beauté et du bien-être », vient renforcer la visibilité de IEVA Group auprès des investisseurs institutionnels et individuels, et contribuer à une meilleure compréhension de son positionnement, de son modèle économique et de ses perspectives de développement.



Euroland Corporate entame le suivi du titre avec une recommandation à l’Achat et un objectif de cours à 15,83 €.



L’étude d’initiation publiée par Euroland Corporate met notamment en lumière le positionnement singulier de IEVA Group comme acteur intégré de la beauty-tech, combinant technologies propriétaires, marques de beauté, réseaux d’expérience, modèles d’abonnement et puissance média avec My Little Paris, au service d’une plateforme de beauté personnalisée visant à conjuguer croissance, récurrence et amélioration progressive de la rentabilité.



Cette étude sera disponible sur le site internet de IEVA Group : www.ievagroup.com, rubrique Investisseurs.