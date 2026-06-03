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IEVA Group annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate
information fournie par Boursorama CP 03/06/2026 à 08:30

IEVA Group S.A. (Euronext Growth Paris – code ISIN : FR0014015ND9, code mnémonique : ALIEV-FR), groupe français de beauty-tech développant un écosystème intégré de marques, de services et d’expériences personnalisées dans les domaines de la beauté et du bien-être, annonce aujourd’hui l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate.

Cette initiation de couverture, intitulée « Le Netflix de la beauté et du bien-être », vient renforcer la visibilité de IEVA Group auprès des investisseurs institutionnels et individuels, et contribuer à une meilleure compréhension de son positionnement, de son modèle économique et de ses perspectives de développement.

Euroland Corporate entame le suivi du titre avec une recommandation à l’Achat et un objectif de cours à 15,83 €.

L’étude d’initiation publiée par Euroland Corporate met notamment en lumière le positionnement singulier de IEVA Group comme acteur intégré de la beauty-tech, combinant technologies propriétaires, marques de beauté, réseaux d’expérience, modèles d’abonnement et puissance média avec My Little Paris, au service d’une plateforme de beauté personnalisée visant à conjuguer croissance, récurrence et amélioration progressive de la rentabilité.

Cette étude sera disponible sur le site internet de IEVA Group : www.ievagroup.com, rubrique Investisseurs.

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