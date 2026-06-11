Hugo Boss grimpe après une offre d'achat de €2 mds par Frasers

Hugo Boss BOSSN.DE grimpe en Bourse jeudi, au lendemain de l'annonce par Fraser Group FRAS.L d'une offre d'achat de 2 milliards d'euros sur le groupe de mode allemand.

Vers 07h15 GMT, le titre Hugo Boss gagnait 6,14% à 38,70 euros, tandis que Frasers cédait 2,46%.

Frasers, le principal actionnaire d'Hugo Boss avec une participation de 26,06%, a proposé 38 euros par action en numéraire pour le rachat des actions restantes, soit une prime de 4,3% par rapport au cours de clôture de mercredi, qui s'établissait à 36,44 euros.

"Nous pensons que l'offre de 38 euros constitue un plancher de valorisation à court terme, mais la poursuite de la hausse est incertaine", déclarent dans une note les analystes de JPMorgan.

Le courtier ajoute ne pas voir d'autres acteurs susceptibles de présenter une contre-offre.

(Redigé par Elena Smirnova, avec Ozan Ergenay, édité par Augustin Turpin)