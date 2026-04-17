HSBC vend 549 actions Fnac Darty à 35,3 € pendant offre publique

* HSBC Holdings a cédé 549 actions Fnac Darty le 16 avril 2026 à 35,3 €. * Participation déclarée portée à 414 637 actions et droits de vote à l’issue de la transaction. * HSBC a réduit une position courte de 549 equity swaps Fnac Darty le même jour à 35,3 €. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Fnac Darty SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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