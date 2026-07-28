HOPIUM : Approbation du Plan de Redressement Modifié d'Hopium

Communiqué de presse

Saint-Bonnet-de-Mure, le 28 juillet 2026 – 18h00

Approbation du Plan de Redressement Modifié d'Hopium

Saint-Bonnet-de-Mure, le 28 juillet 2026 à 18h00 – HOPIUM (FR0014010QE1 – ALHPI), la cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, annonce la validation de son Plan de Redressement Modifié par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris le 28 juillet 2026.

Le Plan de Redressement Modifié avait été présenté aux différentes classes de partie affectées le 26 mai 2026 1 , soumis au vote des ces dernières entre le 15 juin 2026 et le 22 juin 2026, et examiné en audience le 3 juillet 2026.

Le Plan de Redressement Modifié avait obtenu un large soutien des CPA (11 classes favorables sur 13) 2 .

« L'approbation du Plan Modifié marque une étape clé pour Hopium, qui peut désormais accélérer le déploiement de sa nouvelle feuille de route. Ce vote de confiance, porté par le travail de nos équipes et le soutien de notre financeur Atlas, traduit l'adhésion à un projet ambitieux de diversification et de croissance externe, qui vise à réaffirmer Hopium comme un acteur de référence du marché de l'hydrogène et des solutions de décarbonation . »

Cette décision lève par ailleurs la condition suspensive pour la mise en place du nouveau contrat de financement signé avec Atlas Special Opportunities, dont les caratéristiques sont détaillées dans le Plan de Redressement Modifié 3 et permet à la société d'assurer le financement de son projet industriel à moyen terme.

À propos de HOPIUM :

HOPIUM est un fournisseur et intégrateur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène. Engagée dans le déploiement et la démocratisation d'une alternative bas carbone et performante pour les segments de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie, HOPIUM vise à transformer le secteur avec sa gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW et ses capacités d'ingénierie couvrant l'ensemble de la chaine d'expertise du secteur.

ISIN : FR0014010QE1- Mnémonique : ALHPI

www.HOPIUM.com

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Contact :

Relations investisseurs/Presse

Jérôme Gacoin

HOPIUM@aelium.fr

1 26.05.2026 Plan de redressement modifié (section CP )

2 23.06.2026 Large soutien des classes de partie affectées au projet de Plan de Redressement Modifié (section CP)

3 26.05.2026 Projet de plan de redressement modifié avec classes de parties affectées (section AG)