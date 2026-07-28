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Honeywell Technologies dans le haut du Dow Jones, avec l'aide de BofA
information fournie par AOF 28/07/2026 à 17:53
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(Zonebourse.com) - L'action Honeywell Technologies signe mardi l'une des plus fortes hausses du Dow Jones, Bank of America jugeant les perspectives du groupe industriel intéressantes maintenant que les activités liées à l'aéronautique ont été scindées. Un peu plus de deux heures après l'ouverture, le spécialiste de l'automatisation s'adjuge 0,9% tandis que son indice sectoriel, le S&P 500 Industrials, perd 0,6%.

Dans une note parue dans la matinée, BofA indique avoir relevé sa recommandation sur la valeur de "sous-performance" à "neutre" avec un objectif de cours porté de 205 à 265 dollars.

Alors qu'elle restait jusqu'ici sur la réserve sur le dossier, invoquant des défis d'exécution dans l'aéronautique, une exécution globale jugée inconsistante et une visibilité limitée sur la croissance, la banque d'affaires estime que la récente publication des résultats de 2ème trimestre est venue la rassurer sur tous ces points.

De son point de vue, le doute concernant la visibilité a été levé par la présentation d'un carnet de commandes particulièrement solide, marqué par des commandes totales en hausse de 16% (5,7 milliards de dollars) et un ratio book-to-bill supérieur à 1,1x, ce qui signifie que l'entreprise accumule plus de contrats qu'elle n'en facture, ce qui sécurise l'activité à venir.

Un carnet de commandes qui s'étoffe

Cette dynamique, associée à un bond de 17% sur les commandes à court terme, offre la visibilité nécessaire pour valider l'objectif de 4 à 6% de croissance organique sur la seconde moitié de 2026 et rassurer pour 2027, juge BofA.

Dans une note distincte publiée dans l'après-midi, les équipes de DZ Bank disent adopter une posture nettement plus optimiste que BofA, avec une recommandation à l'achat et une valeur intrinsèque fixée à 280 dollars.

L'établissement allemand salue lui aussi le bond des prises de commandes, qui renforce selon lui la visibilité sur les revenus futurs et confirme l'accélération attendue de l'activité.

Il souligne par ailleurs que la réduction plus rapide que prévu des coûts liés à la restructuration du groupe devrait soutenir la progression des marges au second semestre, confortant ainsi le relèvement des prévisions annuelles de l'équipementier américain.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/07/2026 à 17:53:00.

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