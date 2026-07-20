Honeywell Aerospace remporte un contrat d'avionique avec IndiGo ; Aeromexico va déployer une technologie de sécurité sur les pistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Honeywell Aerospace HONA.O a annoncé lundi que la compagnie aérienne indienne IndiGo INGL.NS avait choisi ses systèmes avioniques et d'alimentation électrique pour 810 appareils de la famille Airbus A320neo, tandis qu'Aeromexico

AERO.MX prévoit de déployer la technologie de sécurité des pistes développée par l'entreprise aérospatiale sur plus de 100 Boeing BA.N .

Dans des communiqués distincts, Honeywell a précisé que le contrat conclu avec IndiGo portait sur des groupes auxiliaires de puissance, des radars météorologiques, des systèmes anticollision, des systèmes de gestion de vol et un service après-vente.

Honeywell Aerospace fournit des équipements à la flotte d’IndiGo depuis 2015. La compagnie aérienne exploite actuellement plus de 400 appareils.

De son côté, Aeromexico a l’intention d’adopter la technologie de sécurité sur piste « Surface Alerts » (SURF-A) de Honeywell sur l’ensemble de sa flotte de Boeing 737 NG et 737 MAX.

SURF-A fournit aux pilotes des alertes sonores et visuelles en temps réel lorsqu’un avion est sur une trajectoire susceptible d’entraîner une collision avec un autre appareil sur une piste, en utilisant des données GPS, des équipements de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) et des analyses logicielles pour identifier les risques liés au trafic.

La société prévoit que la certification de SURF-A sur plusieurs appareils Boeing par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis débutera au quatrième trimestre 2026 et se poursuivra en 2027.

Honeywell Aerospace n’a pas divulgué les conditions financières de ces deux accords.