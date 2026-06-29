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Honeywell Aerospace en hausse lors de son entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aatreyee Dasgupta

L'action Honeywell Aerospace HONA.O a progressé de 7 % lors de son entrée au Nasdaq lundi, marquant une nouvelle étape dans la scission en trois entités du géant de l'industrie Honeywell HON.O .

Les actions du fabricant de moteurs d’avion, de pièces détachées et de systèmes de défense ont ouvert à 236,78 dollars chacune, contre 221,01 dollars à la clôture de la semaine dernière dans le cadre des négociations « when-issued », qui ont débuté au début du mois.

En 2025, Honeywell a annoncé qu’il se scinderait en trois sociétés indépendantes spécialisées dans l’automatisation, l’aérospatiale et les matériaux de pointe, un processus qui devrait s’achever cette année.

Avec cette cotation, Honeywell Aerospace emboîte le pas à son concurrent GE Aerospace GE.N dans le cadre de la scission des conglomérats, visant à améliorer les performances grâce à des activités plus rationalisées et spécialisées.

“Dans le cadre du reporting historique d’Honeywell, HONA affichait des performances nettement inférieures à celles de ses concurrents en matière de croissance du marché des pièces de rechange, en grande partie en raison de difficultés liées à l’exécution et à la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré vendredi Ken Herbert, analyste chez RBC, dans une note de recherche.

“Nous pensons qu’une meilleure exécution et une attention accrue portée aux RMU (programmes de modernisation, de migration et de mise à niveau) permettront à HONA d’améliorer sa capacité à fixer les prix sur le marché des pièces de rechange.”

Honeywell Aerospace fabrique des moteurs, des composants électroniques et des systèmes utilisés dans les avions et les engins spatiaux pour des clients tels que les constructeurs aéronautiques Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , ainsi que pour les compagnies aériennes et l’armée américaine.

Son introduction intervient dans un contexte de fort engouement des investisseurs pour les actifs du secteur aérospatial et de la défense, alimenté par une demande refoulée et la hausse des dépenses militaires.

En mars, le président américain Donald Trump a rencontré des fabricants d’armement , dont Honeywell Aerospace, alors que son administration s’efforce d’accroître la production d’armes après que les opérations militaires en Iran et d’autres conflits ont entamé les stocks américains.

La société va réaliser un investissement de 500 millions de dollars dans le cadre d’un accord conclu le même mois avec le Pentagone, rejoignant ainsi RTX RTX.N et Lockheed Martin

LMT.N pour accroître la production de missiles et de munitions à guidage de précision.

Au début du mois, Honeywell Aerospace a indiqué à ses investisseurs qu’elle prévoyait d’enregistrer un bénéfice ajusté de 6,5 milliards de dollars d’ici 2030, grâce à la forte demande des clients du secteur de la défense et des constructeurs d’avion.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 7 % et 9 % cette année, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible de 1 milliard à 1,5 milliard de dollars.

Valeurs associées

AIRBUS
192,0000 EUR Euronext Paris +0,05%
BOEING CO
216,950 USD NYSE -0,12%
GE AEROSPACE
372,430 USD NYSE +1,02%
HONEYWELL INTL
231,4000 USD NASDAQ -0,35%
LOCKHEED MARTIN
508,405 USD NYSE +0,28%
RTX
188,930 USD NYSE +0,64%
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