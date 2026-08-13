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Violences sexuelles sur mineurs: Nuñez répondra "point par point" à la note de Darmanin
information fournie par AFP 13/08/2026 à 17:38
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Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez quitte l'Elysée après le conseil des ministres, le 22 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez quitte l'Elysée après le conseil des ministres, le 22 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué jeudi qu'il allait "répondre point par point" à la note que lui a adressée le garde des Sceaux Gérald Darmanin sur le traitement par les enquêteurs des violences sexuelles sur mineurs, et entend "contester" "un certain nombre de choses".

"J'ai une réunion tout à l'heure avec l'ensemble des services de police, de gendarmerie, pour répondre point par point aux observations qui ont été faites par les parquets généraux", a dit Laurent Nuñez, assurant vouloir "répondre de manière constructive, sans aucune polémique".

"Il y a un certain nombre de choses qui sont dites dans ce document que je vais contester", a-t-il ajouté. La note avait provoqué la colère des syndicats de policiers, qui ont accusé Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, de "trahison".

"Il n'y a pas forcément le nombre de dossiers perdus qui est annoncé", a souligné le ministre, interrogé sur cette note lors d'un point presse à l'issue de sa rencontre avec les syndicats des pompiers.

Dossiers "fantômes", enquêtes à l'abandon ou perdues, manque d'effectifs et de formation: dans cette note de douze pages datée du 29 juillet, révélée samedi par Le Monde et consultée par l'AFP, Gérald Darmanin synthétise les remontées d'informations établies par les parquets généraux après l'affaire Lyhanna.

Cette collégienne de 11 ans avait été retrouvée morte en juin dans le Gers. Le suspect dans ce dossier, Jérôme Barella, mis en examen pour viol et meurtre d'une mineure, avait fait l'objet de plusieurs plaintes pour violences sexuelles sur mineures sans être inquiété.

"Il est important, très important, que les services de police, les services de gendarmerie, continuent à travailler en très bonne entente avec les parquets", a considéré Laurent Nuñez.

"Tous domaines confondus, c'est compliqué", a-t-il estimé, précisant que "la filière investigation (était) en souffrance", raison pour laquelle il a "lancé un plan de revalorisation de cette filière avec des indemnités" votées au budget 2026, "qui vont être évidemment reconduites en 2027".

Le ministre a avancé la création de "700 emplois nouveaux dans la filière" et promis "700" supplémentaires l'année prochaine.

"Comme Gérald Darmanin", avec qui il assure être "dans une relation de travail très confiante", le locataire de Beauvau affiche une "volonté (...) d'améliorer les choses", affirmant avoir déjà "beaucoup" œuvré dans le domaine des violences sexuelles sur mineurs.

Il a pris comme exemple les "400 salles Mélanie", lieu dédié au recueil de la parole de jeunes victimes, et la formation de "20.000 policiers" et "20.000 gendarmes" sur ce contentieux.

Gerald Darmanin
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