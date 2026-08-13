Pas-de-Calais: les incendies toujours pas fixés, trois pompiers légèrement blessés

Des pompiers en intervention contre un incendie à Dannes (Pas-de-Calais), le 13 août 2026 ( POOL / PASCAL BONNIERE )

Les incendies sévissant depuis mercredi dans une zone naturelle sensible et touristique sur le littoral du Pas-de-Calais sont désormais "contenus" mais toujours "non fixés", et trois pompiers ont été légèrement blessés, selon un point de situation de la préfecture jeudi à 19H30.

Les interventions des moyens aériens, notamment d'un avion bombardier d'eau Dash jeudi et de deux hélicoptères porteurs d'eau depuis la veille, "ont permis de réaliser des progrès significatifs dans la maîtrise des feux", selon la préfecture.

Des pompiers en intervention contre un incendie à Dannes (Pas-de-Calais), le 13 août 2026 ( POOL / PASCAL BONNIERE )

La superficie parcourue par les flammes est toujours estimée à 180 hectares et une habitation a été détruite, un bilan inchangé depuis mercredi soir.

Trois sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés au cours des opérations mais aucun autre blessé n'est à déplorer à ce stade, selon la préfecture.

Des départs de feu se sont déclarés mercredi en début d'après-midi dans des dunes du littoral, sur les communes de Neufchâtel-Hardelot et Dannes, proches d'une zone forestière.

L'intervention jeudi en fin de matinée d'un avion Dash était une première dans le Pas-de-Calais. Il a réalisé six largages sur une zone difficile d'accès et n'a plus été engagé par la suite.

Au total, 232 sapeurs-pompiers ont été engagés depuis le départ des feux, ainsi qu'une brigade militaire de la sécurité civile, 70 gendarmes et un hélicoptère de gendarmerie en mission de reconnaissance.

Environ 1.200 vacanciers, qui avaient dû quitter un camping à proximité des incendies mercredi après-midi, avaient été autorisés à le réintégrer dans la soirée.

"Je n'ai pas en mémoire un incendie de cette ampleur-là" dans ce secteur, a déclaré jeudi à l'AFP Paulette Juilien-Peuvion, la maire de Neufchâtel-Hardelot.

Les dunes du Mont Saint-Frieux, ravagées par le feu à Dannes, constituent le plus grand espace naturel sensible du Pas-de-Calais, abritant de nombreuses espèces animales et végétales, selon le syndicat mixte Eden 62.

"On avait un paysage vraiment fantastique, et là avec les flammes ça me stresse vraiment (...). Le paysage doit être dévasté, c'est terrible", a déploré, jeudi auprès de l'AFPTV, Laurent, un architecte d'intérieur habitant à Dannes.

Le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert une enquête pour "destruction involontaire" et "destruction volontaire par incendie", a déclaré jeudi à l'AFP le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu.

"A ce stade, il est trop tôt pour se prononcer sur les circonstances" du déclenchement de ces feux, "aucune hypothèse ne peut être privilégiée" avant la conclusion des investigations, a insisté jeudi soir la préfecture.

Un arrêté préfectoral interdisant l'accès aux massifs forestiers de trois communes touchées par le feu et de deux autres communes proches a été réactivé jeudi à cause "des risques de réitération" de l'incendie en raison de l'épisode caniculaire.