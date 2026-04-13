Hoffmann Green renforce son partenariat avec le Groupe Angevin en signant un accord avec sa filiale Angevin Île-de-France

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 13 avril 2026 – 8h00 CEST : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce le renforcement de son partenariat avec le Groupe Angevin à travers la signature d’un nouvel accord avec sa filiale Angevin Île-de-France, spécialisée dans les projets de gros œuvre en région francilienne.



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