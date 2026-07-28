HF Sinclair enregistre son bénéfice le plus élevé depuis 2022 et prévoit la scission de sa division lubrifiants

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* La scission de la division Lubrifiants devrait être finalisée d'ici 12 à 18 mois

* Le bénéfice trimestriel ajusté s'élève à 5,31 dollars par action

* Les actions reculent après avoir progressé en pré-ouverture

par Nicole Jao et Pooja Menon

Le raffineur HF Sinclair

DINO.N a publié mardi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis quatre ans, dépassant les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre, et a annoncé qu’il allait scinder sa division Lubrifiants et produits spécialisés pour en faire une société indépendante cotée en bourse. Les raffineurs américains ont été les principaux bénéficiaires de la guerre en Iran , les acheteurs internationaux se ruant sur leurs approvisionnements, ce qui a propulsé les exportations de carburant du pays à des niveaux records. Les marges sur l’essence, le diesel et d’autres produits ont dépassé les niveaux records atteints après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

L’action de la société basée à Dallas a reculé d’environ 1 % à 11 h 26 (heure de l’Est), après avoir enregistré une hausse de 7 % lors des échanges avant l’ouverture.

La société a enregistré un résultat net de 892 millions de dollars, soit 4,93 dollars par action, ce qui représente son meilleur résultat trimestriel depuis 2022. Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 5,31 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 4,51 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La marge brute trimestrielle ajustée de raffinage par baril a augmenté de 57,3 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 25,95 dollars. Le bénéfice de base ajusté de son segment de raffinage a plus que doublé par rapport à l’année dernière, atteignant 1,02 milliard de dollars.

Au deuxième trimestre, le raffineur a redistribué 265 millions de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, contre 167 millions de dollars au trimestre précédent. Le raffineur a augmenté son dividende trimestriel de 5 %.

"À l’avenir, nous pensons que les fondamentaux qui ont permis d’enregistrer de solides résultats au deuxième trimestre dans chacun de nos segments d’activité persisteront au troisième trimestre, offrant ainsi un contexte favorable pour le reste de l’année", a déclaré Franklin Myers, directeur général.

SCISSION DE LA DIVISION LUBRIFIANTS

HF Sinclair a annoncé mardi que sa division Lubrifiants et produits spécialisés adopterait un modèle économique à faible intensité capitalistique. L’entreprise prévoit de mettre hors service ses installations de raffinage d’huiles de base situées à Mississauga, en Ontario, d’ici 2027.

Cette décision fait suite aux solides résultats trimestriels enregistrés par le segment des lubrifiants et des produits spécialisés, dont le bénéfice de base ajusté a bondi à 207 millions de dollars, contre 55 millions un an plus tôt, grâce à la hausse des volumes de vente et des prix des produits.

La société prévoit de mener à bien la scission de cette division d’ici 12 à 18 mois, de manière fiscalement avantageuse. Cette scission permettrait à la société HF Sinclair restante de se concentrer sur ses activités principales de raffinage et de commercialisation, a-t-elle indiqué.

"(Nous) sommes surpris que DINO ferme une usine de production d’huiles de base dans le contexte favorable actuel, ce qui pourrait indiquer que la société estime que cette vigueur ne durera pas", a déclaré Jason Gabelman, analyste chez TD Cowen, dans une note.