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Hermès: Ventes au T1 à EUR 2,77 milliards, en hausse de 27%
information fournie par Reuters14/04/2022 à 09:43

14 avril (Reuters) - HERMÈS HRMS.PA :

* CA AU T1 À EUR 2,77 MDS CONTRE EUR 2,08 MDS IL Y A UN AN

* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +19,3% EN ASIE

* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +42,2% EN EUROPE

* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): PARFUM ET BEAUTÉ +18,4%, SOIE ET TEXTILES +27,3%, HORLOGERIE 62,0%

* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +44,2% AUX AMÉRIQUES

* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +39,7% EN FRANCE, +17,4% AU JAPON

* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): MAROQUINERIE-SELLERIE +15,8%, VÊTEMENT ET ACCESSOIRES +44,1%

* PERSPECTIVES: À MOYEN TERME, LE GROUPE CONFIRME UN OBJECTIF DE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (À TAUX CONSTANTS) AMBITIEUX

* PERSPECTIVES: PRÉVOIT D'ACCÉLÉRER LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES, LES RECRUTEMENTS ET LA FORMATION

* PERSPECTIVES: LE CHEF DES FINANCES D'HERMÈS : AUGMENTATION DES PRIX LÉGÉREMENT SUPÉRIEURE À D'HABITUDE EN DÉBUT D'ANNÉE

* CONTACT PERMANENT AVEC LES EMPLOYÉS RUSSES, PAIEMENT DES SALAIRES, ORGANISATION DE SESSIONS DE FORMATION

* LES FONDAMENTAUX SONT "EXCELLENTS" EN CHINE, MÊME S'ILS SONT CONFRONTÉS AUX MESURES COVID

* PRÉVOIT DES HAUSSES DE PRIX PLUS IMPORTANTES EN 2023

* CERTAINS EMPLOYÉS RUSSES ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS DANS DES PAYS VOISINS POUR RENFORCER LES ÉQUIPES

* NE VEND PAS DE PRODUITS AUX OLIGARQUES RUSSES FIGURANT SUR LES LISTES (DES SANCTIONS), SELON LES RÈGLEMENTS

* ÉRIC DU HALGOUËT S'EST ADRESSÉ AUX JOURNALISTES LORS D'UN APPEL

Texte original sur Eikon nGNE73jP97 Pour plus de détails, cliquez sur HRMS.PA

(Gdansk Newsroom)

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