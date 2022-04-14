Hermès: Ventes au T1 à EUR 2,77 milliards, en hausse de 27%
information fournie par Reuters14/04/2022 à 09:43
14 avril (Reuters) - HERMÈS HRMS.PA :
* CA AU T1 À EUR 2,77 MDS CONTRE EUR 2,08 MDS IL Y A UN AN
* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +19,3% EN ASIE
* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +42,2% EN EUROPE
* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): PARFUM ET BEAUTÉ +18,4%, SOIE ET TEXTILES +27,3%, HORLOGERIE 62,0%
* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +44,2% AUX AMÉRIQUES
* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): +39,7% EN FRANCE, +17,4% AU JAPON
* CROISSANCE DU CA T1 VERSUS 2021 (À TCC): MAROQUINERIE-SELLERIE +15,8%, VÊTEMENT ET ACCESSOIRES +44,1%
* PERSPECTIVES: À MOYEN TERME, LE GROUPE CONFIRME UN OBJECTIF DE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES (À TAUX CONSTANTS) AMBITIEUX
* PERSPECTIVES: PRÉVOIT D'ACCÉLÉRER LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES, LES RECRUTEMENTS ET LA FORMATION
* PERSPECTIVES: LE CHEF DES FINANCES D'HERMÈS : AUGMENTATION DES PRIX LÉGÉREMENT SUPÉRIEURE À D'HABITUDE EN DÉBUT D'ANNÉE
* CONTACT PERMANENT AVEC LES EMPLOYÉS RUSSES, PAIEMENT DES SALAIRES, ORGANISATION DE SESSIONS DE FORMATION
* LES FONDAMENTAUX SONT "EXCELLENTS" EN CHINE, MÊME S'ILS SONT CONFRONTÉS AUX MESURES COVID
* PRÉVOIT DES HAUSSES DE PRIX PLUS IMPORTANTES EN 2023
* CERTAINS EMPLOYÉS RUSSES ONT ÉTÉ TRANSFÉRÉS DANS DES PAYS VOISINS POUR RENFORCER LES ÉQUIPES
* NE VEND PAS DE PRODUITS AUX OLIGARQUES RUSSES FIGURANT SUR LES LISTES (DES SANCTIONS), SELON LES RÈGLEMENTS
* ÉRIC DU HALGOUËT S'EST ADRESSÉ AUX JOURNALISTES LORS D'UN APPEL
Texte original sur Eikon nGNE73jP97 Pour plus de détails, cliquez sur HRMS.PA
(Gdansk Newsroom)
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