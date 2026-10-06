Alerte sur la dette française : Mélenchon veut que le gouverneur de la Banque de France soit poursuivi pour "trahison"

Le patriarche insoumis qualifie "d'acte de trahison" les avertissements lancés par Emmanuel Moulin sur l'état des finances publiques, y voyant une prise de parti contre les intérêts du pays qui incitent "implicitement les spéculateurs à sanctionner la France".

Emmanuel Moulin, le 9 juin 2026, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Pendant que la méfiance grandit autour de la dette française, Jean-Luc Mélenchon a pris pour cible que le gouverneur de la Banque de France Emmanuel Moulin et son alerte lancée sur l'état des finances pays, y voyant une "trahison" qui lui vaudrait d'être poursuivi en justice si les Insoumis arrivent au pouvoir en 2027.

"Le banquier central français, ancien collaborateur direct de Macron, prend publiquement parti contre son pays à l'étranger en appelant implicitement les spéculateurs à sanctionner la France à cause de mes propositions", a écrit Jean-Luc Mélenchon sur X. "C'est un acte de trahison. Il n'y aura pas de prescription en 2027. Il sera poursuivi pour cela. Ras-le-bol de ces soi-disant élites qui crient au drame qu'elles veulent créer pour peser sur le peuple", a-t-il ajouté.

Evolution des dettes publiques, en % de PIB, d'une sélection pays de la zone euro, dont la France, selon Eurostat de 2002 à 2026 ( AFP / Thomas SAINT-CRICQ )

La figure de proue du camp LFI semble faire référence à une interview d'Emmanuel Moulin publiée lundi par le Financial Times où il estimait que la France risque d'être "étranglée par les taux d'intérêt" si elle ne redresse pas ses finances publiques.

"Si nous n'agissons pas, il y a effectivement un risque d'être progressivement étranglés par la hausse des taux d'intérêt", a notamment estimé Emmanuel Moulin dans cet article, sans toutefois mentionner Jean-Luc Mélenchon ou La France insoumise. "La France n'est pas la Grèce au moment de la crise de la zone euro", a-t-il également indiqué.

La France paie une prime de risque renforcée

Emmanuel Moulin, qui dirige l'institution depuis juin, estime que la France peut encore regagner la confiance des investisseurs, malgré des mouvements "sérieux et préoccupants" sur le marché de la dette ces derniers jours.

Le taux d'emprunt à dix ans de la France est resté perché à un haut niveau lundi, à 4,86% contre 3,49% pour son équivalent allemand. Dans un contexte global de hausse des taux d'intérêt, les investisseurs demandent donc une prime de risque supplémentaire à la France, qui emprunte beaucoup plus cher que l'Allemagne pour financer sa dette.

Evolution du montant annuel des intérêts de la dette payés par l'Etat, dans son budget annuel, selon l'Agence France Trésor et les prévisions du gouvernement pour 2027. ( AFP / Thomas SAINT-CRICQ )

Ces taux inédits depuis 2002 ont un coût pour les finances publiques: la charge des intérêts de la dette pourrait bondir de 12 milliards d'euros l'an prochain pour dépasser 91 milliards d'euros, selon les prévisions du gouvernement.

La hausse des taux est mondiale depuis la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran, mais la France est particulièrement touchée, les investisseurs s'inquiétant de la capacité du pays à maîtriser son déficit Sollicitée par l'AFP, la communication du gouverneur de la Banque de France n'a pas souhaité commenter le tweet du candidat LFI. Les Insoumis et le gouverneur de la Banque de France s'opposent depuis plusieurs mois sur la question de la dette. Emmanuel Moulin avait notamment estimé que la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'annuler la part de la dette française détenue par la Banque centrale européenne serait une mesure "illégale, dangereuse et inutile".