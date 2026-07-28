HERIGE : HERIGE INDUSTRIES : UN 2ÈME TRIMESTRE 2026 IMPACTÉ PAR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES

Normes françaises - M€

Chiffres d'affaires non audités 2026 2025 Variation 1 er trimestre 100,5 97,6 +3,0% 2 ème trimestre 100,3 101,3 -1,0% TOTAL 200,8 198,9 +1,0% Menuiserie industrielle 115,0 116,2 -1,1% Industrie du Béton 72,2 68,7 +5,1% Autres 17,3 19,3 -8,5% Éliminations inter-secteurs -3,7 -5,4 -

Repli limité de l'activité au 2 ème trimestre 2026

Au cours du 2 ème trimestre de l'exercice 2026, HERIGE industries réalise un chiffre d'affaires de 100,3 M€ en léger retrait (-1%) par rapport à la même période en 2025. Cette évolution traduit un environnement de marché toujours contraint dans le secteur de la construction, auquel s'est ajouté des épisodes de canicule exceptionnels en fin de période. Celui-ci a conduit le Groupe à adapter ponctuellement son organisation (aménagement des horaires de travail, ajustements de production et reports ponctuels de livraison de certains chantiers).

L'activité Menuiserie Industrielle affiche un chiffre d'affaires en recul de 3,2% sur la période, bien que les volumes soient restés globalement stables, avec une bonne tenue de l'activité chantier.

L'activité Industrie du Béton enregistre une croissance de +2,8% au 2 ème trimestre 2026. Cette progression reflète principalement les hausses tarifaires mises en œuvre afin de compenser l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie. Les volumes restent néanmoins pénalisés par un marché de la construction toujours atone et par les perturbations ponctuelles liées aux fortes chaleurs intervenues en fin de période.

Ainsi, sur l'ensemble du 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires de HERIGE Industries s'élève à 200,8 M€, en progression de 1,0% par rapport au 1 er semestre 2025.

Développements et perspectives

Les perspectives de reprise du secteur restent étroitement liées au redémarrage du marché de la construction de maisons individuelles et à la mise en place de mesures structurantes, lisibles et durables.

Dans ce contexte, les incertitudes entourant la loi de Finance 2027 pèsent sur la visibilité du secteur. Elles s'ajoutent aux récentes évolutions des dispositifs de soutien à la rénovation énergétique, notamment la réduction des crédits alloués à MaPrimeRénov' et à l'annonce de la suppression, à compter du 1?? septembre 2026, de la quasi-totalité des aides destinées aux travaux de rénovation énergétique réalisés par gestes individuels.

Dans cet environnement, le niveau d'activité enregistré au 1 er semestre amène le Groupe à adopter une gestion prudente et à renforcer ses actions d'amélioration de la performance opérationnelle, afin de préserver sa compétitivité et de se positionner favorablement en vue de la reprise progressive du marché.

Enfin, HERIGE poursuit ses discussions dans le cadre du projet d'acquisition portant sur les activités de béton prêt à l'emploi exploitées par BHR en Loire-Atlantique ( cf communiqué du 15 juin 2026 ).

PROCHAINE PUBLICATION : résultats du 1 er semestre 2026, le 22 septembre 2026 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.herige-industries.fr

À PROPOS D'HERIGE INDUSTRIES

HERIGE Industries est centré sur l'univers du bâtiment, à travers deux principaux domaines d'activités : l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de près de 1 700 salariés, HERIGE Industries est présent en Métropole, Canada et Outre-mer.

HERIGE Industries est coté sur Euronext Growth

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