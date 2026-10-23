HD Hyundai va construire un chantier naval aux États-Unis en partenariat avec Kiewit, créant ainsi 3 000 emplois

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(Ajoute des puces et des précisions tirées du communiqué de Hyundai)

HD Hyundai Co 267250.KS a annoncé vendredi avoir signé un accord avec Kiewit Corp en vue de lancer la construction d’un chantier naval américain de pointe l’année prochaine. L’exploitation devrait débuter en 2029 et créer environ 3 000 emplois aux États-Unis.

Ce nouveau chantier naval devrait renforcer les capacités de construction navale des États-Unis et contribuer à la relance du secteur, a déclaré Hyundai. Les partenaires exploreront les opportunités tant dans le domaine des navires commerciaux que dans celui des navires de soutien militaire, a-t-elle précisé dans un communiqué.

* La Corée du Sud s’est engagée à investir 150 milliards de dollars dans le secteur de la construction navale américaine, dans le cadre des 350 milliards de dollars de fonds d’investissement que ce pays asiatique a accepté de consacrer à des projets américains en échange d’une réduction des droits de douane américains l’année dernière.

* La construction du chantier naval débutera en 2027 et les deux entreprises créeront également une coentreprise.

* Cette coentreprise étudiera la construction de navires de soutien pour la marine américaine, les opportunités dans le domaine des navires commerciaux, ainsi que la fourniture de blocs et de modules de navires aux chantiers navals américains.

* HD Hyundai a déclaré que ce nouveau chantier naval devrait redynamiser l’industrie navale américaine et renforcer la coopération entre la Corée et les États-Unis dans ce domaine.