Hausse des actions européennes, grâce à Inditex, propriétaire de Zara, et à Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Inditex progresse après la reprise des ventes à l'approche de l'automne

Les valeurs technologiques gagnent du terrain après les prévisions optimistes d'Oracle sur les nuages

Les valeurs de la défense en ligne de mire alors que les tensions géopolitiques s'apaisent

Le STOXX 600 proche de son plus haut niveau en deux semaines

(Mise à jour avec les prix du matin et les commentaires des analystes) par Tristan Veyet et Johann M Cherian

Les actions européennes ont grimpé mercredi après que le géant espagnol de la mode rapide Inditex ait déclaré que les ventes reprenaient et que le fabricant de Wegovy Novo Nordisk ait déclaré que ses plans de suppression d'emplois et d'autres changements permettraient à l'entreprise d'économiser environ 1,26 milliard de dollars par an.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX était en hausse de 0,5% à 555,55 points à 8h22 GMT, proche d'un plus haut de deux semaines.

Les détaillants .SXRP ont mené les gains sectoriels avec un bond de 2,6% , alors qu'Inditex ITX.MC a grimpé de 7% après que la société ait déclaré que les ventes avaient repris

entre le 1er août et le 8 septembre après des mois de faible demande.

Les actions de Novo Nordisk NOVOb.CO ont augmenté de près de 2,6 % après que la société danoise ait déclaré qu'elle pourrait réduire d'environ 11,5 % ses effectifs alors que la société lutte pour rester compétitive sur le marché des médicaments amaigrissants .

Le secteur plus large de la santé .SXDP a légèrement augmenté de 0,5%, mais a perdu plus de 3% cette année.

"Il y a des problèmes fondamentaux au sein du secteur, et c'est ce que Novo Nordisk essaie de résoudre avec la baisse des marges, et puis, bien sûr, nous avons les tarifs douaniers et les monnaies plus fortes", a déclaré Marija Veitmane, responsable de la recherche sur les actions chez State Street Markets.

Pendant ce temps, le CAC 40 .FCHI a augmenté de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau en deux semaines après que le président Emmanuel Macron a nommé mardi un loyaliste et ancien ministre de la défense, Sébastien Lecornu , au poste de Première ministre, le cinquième en moins de deux ans.

Les derniers gouvernements du pays ont eu du mal à s'unir sur les plans visant à réduire les dépenses fiscales alimentées par la dette et les investisseurs se préparent au verdict de l'agence de notation Fitch sur la condition de crédit du pays vendredi.

La journée a également été positive pour les valeurs technologiques européennes, avec l'éditeur de logiciels allemand SAP SAPG.DE en hausse de 2,4 % et la société néerlandaise ASML

ASML.AS en hausse de 1 % après qu'Oracle ORCL.N ait prévu plus d' un demi-billion de dollars de commandes réservées pour l'informatique dématérialisée. L'entreprise américaine a grimpé de 28% dans les échanges de pré-marché.

L'incertitude a prévalu après que la Pologne a abattu des drones qui ont pénétré dans son espace aérien lors d'une attaque russe généralisée dans l'ouest de l'Ukraine.

Les actions polonaises .WIG20 ont chuté de 1,2%, tandis que les actions européennes de défense .SXPARO ont augmenté de 1,3%.

Entre autres, Alstom ALSO.PA a gagné 7,1% après que le fabricant français de trains ait conclu un accord de 1,17 milliard de dollars avec NJ Transit aux États-Unis, tandis que Puig PUIGb.MC a perdu 6,1% après que l'entreprise espagnole de produits de beauté ait annoncé des résultats pour le premier semestre de l'année.

Le verdict de la politique monétaire de la Banque centrale européenne est attendu jeudi, les économistes ne prévoyant aucun changement. Toutefois, l'attention se portera plutôt sur la publication des données relatives à l 'inflation aux États-Unis .

(1 $ = 6,3725 couronnes danoises)