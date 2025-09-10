Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering

Le logo de la maison de mode Valentino

Kering et la société d'investissement Mayhoola ont annoncé mercredi que la répartition actuelle du capital social de Valentino resterait inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt.

Selon un communiqué, les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70%, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement.

L’option d’achat dont bénéficie Kering, initialement prévue pour 2028, est par ailleurs différée à 2029, précise le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban)