La Bourse de Paris termine en petite hausse

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris a fini en légère hausse mercredi, digérant sereinement le recul surprise de l'indice des prix à la production en août aux Etats-Unis, tout en gardant un œil sur la situation politique française.

Le CAC 40 a pris 0,15%, à 7.761,32 points, en hausse de 11,93 points. La veille, il avait grignoté 0,19%.

L'indice américain des prix à la production pour août, publié mercredi aux Etats-Unis, a surpris en s'affichant en léger recul, après une forte augmentation un mois plus tôt. Ce résultat n'avait pas été anticipé par les analystes.

Sur un mois, cet indice (PPI) a reculé de 0,1%, après avoir progressé de 0,7% en juillet, selon les données publiées par le ministère du Travail. Les marchés anticipaient un ralentissement de l'inflation, mais pas un recul.

Ces données confortent en revanche les investisseurs dans leur anticipation d'une baisse des taux de la banque centrale des Etats-Unis (Fed) lors de sa prochaine réunion les 18 et 19 septembre, afin de stimuler l'économie américaine qui donne des signes de ralentissement.

"Plus personne ne croit au statu quo. On ne voit pas ce qui va empêcher la Fed de mener une baisse des taux", a expliqué à l'AFP David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier.

Une inflation contenue ou une baisse des prix permet de donner à une banque centrale davantage de marge de manœuvre pour assouplir sa politique monétaire, décision qui peut avoir des effets inflationnistes.

En zone euro, les investisseurs sont également tournés vers la Banque centrale européenne (BCE), à la veille de sa réunion de politique monétaire. L'institution devrait maintenir ses taux directeurs inchangés.

- Un œil sur la politique française

Autre point d'attention des marchés: la situation politique française.

Lors de sa prise de fonctions mercredi, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions pour trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement et l'adoption d'un budget.

Il s'agit du troisième chef du gouvernement nommé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. Et le cinquième depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron en 2022. C'est dans ce contexte d'instabilité que l'agence de notation Fitch Ratings doit publier vendredi soir son évaluation de la qualité du crédit français.

Le taux pour la dette française à dix ans s'établissait mercredi à 3,46%, maintenant l'écart avec son équivalent allemand à plus de 0,80 point de pourcentage, un niveau jugé élevé par les observateurs financiers.

"Pour le moment, les marchés semblent avoir digéré les mauvaises nouvelles des derniers jours. Ce qui pourrait les faire bouger à nouveau serait une nouvelle dissolution", selon David Kruk.

- Alstom annonce un contrat à un milliard d'euros

L'action du constructeur ferroviaire Alstom a bondi de 6,80%, à 21,06 euros, après avoir annoncé une commande de la société des transports du New Jersey (NJ Transit), aux Etats-Unis, que le groupe français chiffre à 1 milliard d'euros.

