Halliburton en hausse après la publication d'un article du WSJ faisant état de négociations en vue d'une expansion au Venezuela

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28 août - ** L'action de la société de services pétroliers Halliburton HAL.N progresse de 1,4% à 36 dollars

** Halliburton est en pourparlers pour étendre sa présence au Venezuela, alors que les entreprises énergétiques américaines se rapprochent de la conclusion d'accords d'investissement dans le secteur pétrolier du pays, rapporte le Wall Street Journal

** La société envisage de proposer ses équipements et services pétroliers aux producteurs vénézuéliens, précise l’article

** Par ailleurs, Chevron CVX.N est sur le point de conclure un accord visant à étendre ses activités au Venezuela et pourrait ajouter deux gisements de pétrole lourd à son portefeuille, précise l’article

** Ces accords potentiels pourraient se traduire par des investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'industrie pétrolière vénézuélienne, selon le WSJ

** En tenant compte de la hausse enregistrée en séance, HAL affiche une progression de 28,9% depuis le début de l’année