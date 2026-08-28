US Open-Tennis: Alcaraz et Sabalenka héritent d'un tirage relevé

La Biélorusse Aryna Sabalenka

Le tenant du titre Carlos ‌Alcaraz et Aryna Sabalenka, cette dernière visant un troisième triomphe consécutif à ​New York, ont hérité d'un tirage relevé lors de l'US Open, qui commence dimanche.

De retour en simple après cinq mois d'absence en raison d'une blessure ​au poignet, Carlos Alcaraz a été versé dans la moitié basse du tableau masculin, particulièrement relevée, ​aux côtés de plusieurs anciens vainqueurs du ⁠tournoi.

Tête de série numéro deux, l'Espagnol débutera contre Roman Safiullin et ‌pourrait croiser Arthur Fils ou Ben Shelton en quarts de finale, avant une éventuelle demi-finale face à Novak Djokovic, Alexander ​Medvedev, Frances Tiafoe ou ‌Brandon Nakashima.

Novak Djokovic, quadruple vainqueur à Flushing Meadows et ⁠en quête d'un 25e titre du Grand Chelem, entrera en lice face à l'Argentin Mariano Navone, et, s'il se qualifie, affrontera ensuite Stanislas Wawrinka ou ⁠Matteo Berrettini au ‌deuxième tour.

Le numéro un mondial Alexander Zverev débutera face à ⁠Lorenzo Sonego et pourrait retrouver Lorenzo Musetti en huitièmes de finale puis ‌Alex de Minaur en quarts, avant un possible duel contre ⁠Félix Auger-Aliassime dans le dernier carré.

Du côté des femmes, ⁠Aryna Sabalenka ouvrira son ‌tournoi contre la Colombienne Camila Osorio. La Biélorusse pourrait affronter la championne ​de Wimbledon Linda Noskova en quarts ‌de finale puis l'Américaine Jessica Pegula, récente finaliste de deux tournois de préparation à l'US Open, ​en demi-finales.

Arnya Sabalenka pourrait également croiser la Mexicaine Renata Zarazua au deuxième tour puis, si la logique du classement est respectée, Barbora ⁠Krejcikova et Diana Shnaider avant une éventuelle finale contre Elena Rybakina.

Coco Gauff, quatrième tête de série et récente lauréate à Cincinnati, figure dans la moitié basse du tableau et pourrait se mesurer à Amanda Anisimova en quarts de finale.

(Rédigé par Frank Pingue à Toronto, version française par Aleksandra Kret, édité ​par Benoit Van Overstraeten)