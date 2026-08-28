Etats-Unis: Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en août

Une personne fait ses courses à New York

Le ‌moral des ménages américains s'est ​dégradé moins que prévu en août, montrent vendredi les résultats définitifs ​de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son ​indice de confiance ⁠ressort à 51,7 après 51,0 ‌en première estimation et 55,2 en juillet, tandis que les ​économistes ‌et analystes interrogés par Reuters ⁠prévoyaient en moyenne un chiffre de 51,0.

La composante du jugement ⁠des consommateurs ‌sur leur situation actuelle a ⁠baissé à 51,9, contre ‌54,8 en juillet et ⁠une première estimation à 51,8.

Celle ⁠des perspectives ‌a reculé ce mois-ci, à 51,5 ​contre 55,4 ‌un mois plus tôt et une première estimation ​à 50,6.

Les anticipations d'inflation à un an sont ⁠pour leur part ressorties à 4,0%, après 4,2% en juillet et une lecture préliminaire à 4,3%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)