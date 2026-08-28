Des traders travaillent à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse vendredi, au lendemain du rebond de la technologie porté par les perspectives de ​Nvidia, tandis que les investisseurs restent en alerte avant le discours du président de la Fed à Jackson Hole.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 153,39 points, soit 0,29%, à ​53.722,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,08% à 7.737,29 points.

Le Nasdaq Composite se replie légèrement ​de 0,06%, soit 15,10 points, à 26.526,25 points.

La ⁠séance s'annonce marquée par le symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, avec la ‌très attendue prise de parole du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, à 14h00 GMT.

Le discours de Kevin Warsh viendra clore une semaine ​chargée, marquée par les résultats ‌des géants Nvidia et Salesforce, ainsi que par la publication d’une ⁠série de nouvelles données économiques.

Alors que le dirigeant de la banque centrale est resté discret sur les perspectives en matière de taux d’intérêt, l’intervention du Trésor américain la semaine dernière pour ⁠apaiser les marchés obligataires ‌a braqué les projecteurs sur son discours.

Les investisseurs pourraient scruter ses propos ⁠à la recherche d’indices sur la manière dont la banque centrale compte aborder la politique ‌monétaire après les données mitigées sur l’inflation publiées ce mois-ci.

Selon l’outil FedWatch, les ⁠acteurs du marché monétaire tablent sur une probabilité d’environ 36% d’une ⁠hausse des taux en ‌septembre.

La séance marque également les six mois de conflit au Moyen-Orient, lancée fin février à l'initiative ​des États-Unis et d'Israël et dont les ‌répercussions sur les prix de l'énergie et les craintes inflationnistes tiennent toujours en haleine les marchés, face à une impasse ​diplomatique.

Aux valeurs, PayPal chute de 13% à la suite d'une information de presse selon laquelle un consortium regroupant la société de capital-investissement Advent et le prestataire de services ⁠de paiement Stripe avait renoncé à racheter ce pionnier de la fintech.

Au lendemain d'un rebond de la technologie impulsé par les perspectives encourageantes de Nvidia, première capitalisation boursière au monde, les investisseurs n'ont pas estimé à la hauteur la révision à la hausse des perpectives de Marvell Technologies, le titre perdant 8%.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Benoit Van Overstraeten)