Halliburton dépasse les prévisions grâce à l'Amérique latine et à l'Europe, qui compensent la faiblesse du marché nord-américain

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Halliburton HAL.N a dépassé les attentes de Wall Street en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices au troisième trimestre, la hausse de la demande pour ses équipements pétroliers en Amérique latine ayant contribué à compenser le ralentissement de l'activité en Amérique du Nord et la faiblesse du chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Asie.

L'action de la société, qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour les prestataires de services pétroliers américains, a progressé de 4,6% mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Halliburton table sur une croissance de son chiffre d’affaires à un chiffre dans la moyenne en 2027 et sur des marges d’exploitation d’environ 15%, soit une amélioration d’environ 200 points de base par rapport aux estimations de cette année.

Ces prévisions tablent sur un marché nord-américain stable et ne supposent pas de reprise de l’activité de fracturation hydraulique aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires total a progressé de 1,8% pour atteindre 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 5,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires trimestriel en Amérique latine a progressé de près de 12,6% pour atteindre 1,1 milliard de dollars, tandis que celui de l’Europe et de l’Afrique a bondi de 22,7% à 1,02 milliard de dollars, porté par une activité accrue au Nigeria.

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord a reculé de 9% en glissement annuel pour s’établir à 2,16 milliards de dollars, principalement en raison d’une baisse des activités de pompage sous pression dans les opérations terrestres aux États-Unis, tandis que celui du Moyen-Orient et de l’Asie est resté stable à 1,41 milliard de dollars.

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran a pesé sur les entreprises de services pétroliers présentes dans cette région clé de production pétrolière, en perturbant les opérations, en retardant les décisions relatives aux projets et en assombrissant les perspectives de dépenses.

“Cela fait maintenant trois mois que nous traversons l’une des plus importantes perturbations énergétiques de l’histoire. Je m’attends à ce que les efforts visant à rétablir la production, à reconstituer les stocks et à renforcer la sécurité énergétique stimulent une croissance de la demande de services pétroliers sur plusieurs années”, a déclaré Jeff Miller, directeur général d’Halliburton, dans un communiqué.

La société tire environ 25% de son chiffre d’affaires total du Moyen-Orient.

Halliburton a affiché un bénéfice ajusté de 60 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 58 centimes.