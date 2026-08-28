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Haffner Energy cible les data centers avec une nouvelle offre énergétique
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 08:29
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Le groupe lance une nouvelle offre énergétique destinée aux data centers, déjà disponible et ayant fait l'objet de premières propositions commerciales. Avec cette solution, la société entend répondre à trois enjeux majeurs du secteur : accéder rapidement à une puissance électrique élevée et à haut rendement sans accentuer les tensions sur les réseaux, décarboner l'approvisionnement énergétique et réduire les besoins en eau.

Cette offre s'appuie sur l'architecture modulaire développée dans le cadre de CORE100 et sur sa nouvelle déclinaison C-iB, conçue pour les installations multimodulaires de grande puissance.

Haffner Energy est également membre fondateur du consortium européen ÆTHER, candidat à l'appel d'offres "AI Gigafactory" lancé par la Commission européenne.

Le groupe dispose déjà d'une expérience dans ce domaine. Au Luxembourg, il a notamment assuré la maîtrise d'oeuvre d'une centrale de trigénération pour Kiowatt, produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid afin d'alimenter le data center vert de LuxConnect.

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