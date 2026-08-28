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Une première pour Ariane 6 et un grand pas pour la météo en Europe : le satellite MTG-I2 mis en orbite géostationnaire
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/08/2026 à 09:26
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Le nouveau satellite fait partie de la constellation troisième génération de MeteoSat. Il dotera l'Europe de capacités inédites dans la prévision météorologique et la surveillance du climat.

Ariane 6 a décollé depuis le port spatial de Kourou jeudi 27 août, avec le satellite MTG-I2 à son bord ( AFP / RONAN LIETAR )

Ariane 6 a décollé depuis le port spatial de Kourou jeudi 27 août, avec le satellite MTG-I2 à son bord ( AFP / RONAN LIETAR )

"Le système météorologique géostationnaire le plus complexe et le plus innovant jamais construit". La fusée Ariane 6 a lancé jeudi 27 août le satellite MTG-I2, placé en orbite géostationnaire à 36.000 kilomètres au-dessus de l'équateur, au terme d'une mission de 36 minutes.

Conçue pour fournir des images destinées à la détection des tempêtes à évolution rapide, cette sentinelle de l'espace est la dernière brique venant compléter le nouveau système MTG (Meteosat Third Generation) . Ce dernier est composé de deux satellites d’imagerie et d’un satellite de sondage.

Un tel lancement en orbite géostationnaire est une première du type pour le lanceur lourd européen Ariane 6, qui a par la même réussi sa neuvième mission au total, la quatrième de l'année 2026.

La situation météo passée au peigne fin toutes les deux minutes

L'orbite géostationnaire (GEO) permet à des satellites de rester en permanence au dessus du même point. Il est ainsi utilisé dans le domaine des télécommunications et de la météorologie. De cette manière, ceux-ci sont en mesure d'enregistrer l'évolution des nuages et des températures en continu sur une grande partie de la surface de la Terre, rappelle le CNES.

MTG-I2, développé par l'Agence spatiale européenne, doit fournir un service de balayage rapide au-dessus de l'Europe toutes les deux minutes et demi, en tandem avec le satellite MTG-I1, lancé par une Ariane 5 en décembre 2022. Grâce à ce système, les météorologues pourront détecter plus rapidement les épisodes météorologiques extrêmes et ainsi alerter les populations et anticiper les secours.

Environnement

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