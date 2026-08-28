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France : la croissance du PIB au T2 revue en baisse, à 0%
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 09:03
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Vue sur Paris

Vue sur Paris

‌L'Insee a annoncé vendredi ​une stagnation du produit intérieur brut (PIB) de la France au ​2ème trimestre, un chiffre révisé ​en baisse par ⁠rapport à l'estimation précédente ‌de 0.2%.

Données corrigées des variations saisonnières et ​des ‌jours ouvrés (CVS/CJO), variations en % ⁠sur le trimestre par rapport au trimestre précédent ⁠pour ‌le PIB et le ⁠pouvoir d'achat des ‌ménages, niveau en % ⁠sur le trimestre pour ⁠le ‌taux d'épargne des ménages et ​le ‌taux de marge des entreprises.

2026 T2 2026 T1 2025 ​T4 2025 T3

PIB 0,0% -0,2% +0,3% +0,4%

Pouvoir d'achat des -0,5% -0,1% +0,3% -0,4%

ménages

Taux d'épargne ⁠des 17,2% 17,9% 17,7% 17,7%

ménages

Taux de marge des 31,5% 31,5% 32,5% 32,4%

entreprises

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee:

(Reporting by Margaux Perrin and Nathan Vifflin ​in Gdansk)

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2 commentaires

  • 09:34

    En 2015 nos écolos et gouvernants en place se félicitaient de la baisse de l'empreinte carbone en France en rajoutant que cette baisse se poursuivra car le pays se désindustrialisait. Tout ce que nous vivons (subissons) aujourd'hui est le fait d'une volonté politique. Et ce qui m'exaspère c'est qu'on met en avant pour les présidentielles 2027 des candidats (ou leurs clones) qui ont participé activement à cette dégradation, laissant peu de choix aux français.

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