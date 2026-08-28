France : la croissance du PIB au T2 revue en baisse, à 0%

Vue sur Paris

‌L'Insee a annoncé vendredi ​une stagnation du produit intérieur brut (PIB) de la France au ​2ème trimestre, un chiffre révisé ​en baisse par ⁠rapport à l'estimation précédente ‌de 0.2%.

Données corrigées des variations saisonnières et ​des ‌jours ouvrés (CVS/CJO), variations en % ⁠sur le trimestre par rapport au trimestre précédent ⁠pour ‌le PIB et le ⁠pouvoir d'achat des ‌ménages, niveau en % ⁠sur le trimestre pour ⁠le ‌taux d'épargne des ménages et ​le ‌taux de marge des entreprises.

2026 T2 2026 T1 2025 ​T4 2025 T3

PIB 0,0% -0,2% +0,3% +0,4%

Pouvoir d'achat des -0,5% -0,1% +0,3% -0,4%

ménages

Taux d'épargne ⁠des 17,2% 17,9% 17,7% 17,7%

ménages

Taux de marge des 31,5% 31,5% 32,5% 32,4%

entreprises

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee:

(Reporting by Margaux Perrin and Nathan Vifflin ​in Gdansk)