France : la croissance du PIB au T2 revue en baisse, à 0%

Vue sur Paris
L'Insee a annoncé vendredi une stagnation du produit intérieur brut (PIB) de la France au 2ème trimestre, un chiffre révisé en baisse par rapport à l'estimation précédente de 0.2%.
Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrés (CVS/CJO), variations en % sur le trimestre par rapport au trimestre précédent pour le PIB et le pouvoir d'achat des ménages, niveau en % sur le trimestre pour le taux d'épargne des ménages et le taux de marge des entreprises.
2026 T2 2026 T1 2025 T4 2025 T3
PIB 0,0% -0,2% +0,3% +0,4%
Pouvoir d'achat des -0,5% -0,1% +0,3% -0,4%
ménages
Taux d'épargne des 17,2% 17,9% 17,7% 17,7%
ménages
Taux de marge des 31,5% 31,5% 32,5% 32,4%
entreprises
Statistiques détaillées sur le site de l'Insee:
(Reporting by Margaux Perrin and Nathan Vifflin in Gdansk)
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