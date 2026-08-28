France: Coup de frein inattendu sur l'économie, le PIB stable au T2

Une vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris

‌La croissance de l'économie ​française a stagné au deuxième trimestre, avec un ​produit intérieur brut (PIB) stable sur ​la période, ⁠contrairement aux estimations précédentes, ‌selon les chiffres définitifs publiés vendredi par ​l'Insee.

Le ‌produit intérieur brut (PIB) de ⁠la deuxième économie de la zone euro est ⁠resté ‌stable (0,0%) au cours de ⁠la période allant ‌d'avril à ⁠fin juin, alors qu'un rebond ⁠à +0,2% ‌était indiqué dans la ​première ‌estimation publiée fin juillet et par les ​économistes interrogés par Reuters.

L'économie française ⁠s'est repliée de 0,2% au trimestre précédent, selon une révision des données également publiée vendredi.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)