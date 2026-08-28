France: Coup de frein inattendu sur l'économie, le PIB stable au T2

Une vue du quartier financier et d'affaires de La Défense à Puteaux, près de Paris
La croissance de l'économie française a stagné au deuxième trimestre, avec un produit intérieur brut (PIB) stable sur la période, contrairement aux estimations précédentes, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par l'Insee.
Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro est resté stable (0,0%) au cours de la période allant d'avril à fin juin, alors qu'un rebond à +0,2% était indiqué dans la première estimation publiée fin juillet et par les économistes interrogés par Reuters.
L'économie française s'est repliée de 0,2% au trimestre précédent, selon une révision des données également publiée vendredi.
(Rédigé par Augustin Turpin)
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