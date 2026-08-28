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Les Bourses européennes ouvrent en hausse
information fournie par AFP 28/08/2026 à 09:08
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CAC 40 au siège d'Euronext le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

CAC 40 au siège d'Euronext le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse vendredi, rebondissant au lendemain d'une séance de recul, et avant le très attendu discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Kevin Warsh à l'occasion de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole.

A 07H05 GMT, Londres prenait 0,46%, Francfort 0,47%, Milan 0,92% et Paris 0,94%.

Euronext CAC40

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