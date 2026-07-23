GTT va équiper la flotte de méthaniers de Petronas de sa suite de solutions digitales

Gaztransport et Technigaz SA

GTT.PA :

* GTT MARINE ÉQUIPERA LA FLOTTE DE MÉTHANIERS AFFRÉTÉE PAR PETRONAS DE SA SUITE DE SOLUTIONS DIGITALES DÉDIÉES À LA PERFORMANCE DES NAVIRES

Texte original tinyurl.com/59z479ab Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA

(Rédaction de Gdansk)