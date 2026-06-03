GTT reçoit une commande de Hanwha Ocean pour une conception de cuves

Gaztransport et Technigaz SA
GTT.PA :
* REÇOIT UNE COMMANDE DE HANWHA OCEAN POUR LA CONCEPTION DES CUVES D'UN NOUVEAU MÉTHANIER
* ASSURERA LA CONCEPTION DES CUVES CRYOGÉNIQUES DU NAVIRE, OFFRANT UNE CAPACITÉ TOTALE DE 174 000 M³
* LA LIVRAISON DU NAVIRE EST PRÉVUE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2029
Texte original nFWN42B0J6 Pour plus de détails, cliquez sur GTT.PA
(Rédaction de Gdansk)
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