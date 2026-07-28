GTT-CA en baisse de 0,4% au S1, annonce un acompte sur dividende

Gaztransport et Technigaz (GTT)

GTT.PA a fait état mardi d'un recul de 0,4% sur un an de son chiffre d'affaires au premier semestre, qui ressort à 387,3 millions d'euros, le groupe citant la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction sur la période et une base comparative difficile.

Le groupe d'ingénierie navale a également publié une baisse de 0,3% sur un an de son résultat opérationnel avant amortissement sur immobilisations (Ebitda) semestriel, à 263,6 millions d'euros, pour une marge d’Ebitda de 68,1%.

"Les 65 commandes annoncées au premier semestre 2026 confirment la très bonne performance commerciale de GTT au cours de la période", a déclaré dans un communiqué François Michel, directeur général, ajoutant que "les perturbations géopolitiques n’ont pas eu d’impact sur la demande de nouveaux méthaniers".

GTT a par ailleurs confirmé ses perspectives de chiffre pour l’exercice 2026 et annoncé le versement d'un acompte sur dividende de 4,30 euros par action.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)