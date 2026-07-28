 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GTT-CA en baisse de 0,4% au S1, annonce un acompte sur dividende
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 18:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Gaztransport et Technigaz (GTT)

GTT.PA a fait état mardi d'un recul de 0,4% sur un an de son chiffre d'affaires au premier semestre, qui ressort à 387,3 millions d'euros, le groupe citant la baisse du nombre de méthaniers en cours de construction sur la période et une base comparative difficile.

Le groupe d'ingénierie navale a également publié une baisse de 0,3% sur un an de son résultat opérationnel avant amortissement sur immobilisations (Ebitda) semestriel, à 263,6 millions d'euros, pour une marge d’Ebitda de 68,1%.

"Les 65 commandes annoncées au premier semestre 2026 confirment la très bonne performance commerciale de GTT au cours de la période", a déclaré dans un communiqué François Michel, directeur général, ajoutant que "les perturbations géopolitiques n’ont pas eu d’impact sur la demande de nouveaux méthaniers".

GTT a par ailleurs confirmé ses perspectives de chiffre pour l’exercice 2026 et annoncé le versement d'un acompte sur dividende de 4,30 euros par action.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
186,0000 EUR Euronext Paris -2,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,46 +2,83%
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Or
4 015,41 -0,33%
2CRSI
25,72 -4,74%
TOTALENERGIES
73,78 -0,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank