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Groupama AM poursuit sa stratégie d'impact social avec un nouveau fonds
information fournie par AOF 03/09/2026 à 14:30
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(Zonebourse.com) - Groupama Asset Management annonce le premier closing de Groupama Social Impact II, deuxième millésime de sa stratégie de dette privée senior à impact social. Classé Article 9 au titre du règlement SFDR, le fonds a déjà levé plus de 150 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels français et vise une collecte totale d'environ 500 millions d'euros.

Ce lancement intervient quatre ans après celui du premier fonds Groupama Social Impact, désormais intégralement investi. La stratégie reste centrée sur l'accompagnement des PME et ETI françaises dans leurs enjeux liés au capital humain, notamment en matière de recrutement, de fidélisation des salariés et d'évolution des compétences.

Avec ce second millésime, Groupama AM entend capitaliser sur l'expérience acquise depuis 2022 tout en adaptant son approche aux nouvelles tensions du marché du travail. L'objectif est notamment d'inciter les entreprises financées à mettre en place des politiques sociales plus attractives et à faire du capital humain un levier de performance durable.

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