GROLLEAU : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 : 28,5 M EUR (+17%)

Montilliers – 28 juillet 2026 - La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 (1 er janvier- 30 juin), qui ressort à 28,5 M€ en croissance de +17,0% par rapport au 1 er semestre 2025 (proforma) porté par la bonne performance de l'activité Télécoms & Data et Energie & Industrie sur la période.

(en millions d'euros) –

non audités 2025 publié [1] 2025

(proforma 100%) 2026 Var %

(2026/25 proforma) Chiffre d‘affaires consolidé S1

(1er janvier – 30 juin) 19,0 24,4 28,5 +17,0% Télécom & Data 6,7 9,4 11,4 +21,5% Smart City 6,8 7,0 6,0 -13,8% Energie & Industrie 5,6 8,0 11,1 +38,4%

Répartition du chiffre d'affaires par pôle

Au terme de ce 1 er semestre 2026, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 28,5 M€, en croissance à deux chiffres de +17,0 % par rapport au 1 er semestre 2025 (proforma). La bonne dynamique des pôles Télécoms & Data et Energie & Industrie ont permis de compenser le repli attendu de l'activité Smart City sur ce semestre.

Activité semestrielle par pôle :

Le chiffre d'affaires du secteur Télécom & Data s'établit à 11,4 M€ au 1 er semestre 2026 contre 9,4 M€ au 1 er semestre 2025 (proforma), soit une croissance de +21,5%. Ce semestre est marqué par la poursuite de la bonne dynamique en Chine (Nokia) et les livraisons de shelters NRO pour Cellnex, GoFiber (filiale de Proximus) et NGE. A noter également sur ce semestre la poursuite des ventes de kits de brassage pour les armoires FFTH principalement pour Orange.

s'établit à 11,4 M€ au 1 semestre 2026 contre 9,4 M€ au 1 semestre 2025 (proforma), soit une croissance de +21,5%. Ce semestre est marqué par la poursuite de la bonne dynamique en Chine (Nokia) et les livraisons de shelters NRO pour Cellnex, GoFiber (filiale de Proximus) et NGE. A noter également sur ce semestre la poursuite des ventes de kits de brassage pour les armoires FFTH principalement pour Orange. Le pôle Smart City affiche un chiffre d'affaires de 6,0 M€ au 1 er semestre 2026 (contre 7,0 M€ un an plus tôt), sous l'effet du net repli attendu de l'activité bornes de recharge (malgré le redémarrage de l'activité avec Alpitronic via Plexus aux États-Unis). Sur ce semestre, ce pôle comptabilise également des facturations résiduelles de bornes de recharge pour TotalEnergies pour 0,4 M€. De son côté, le repli de l'activité des armoires urbaines a été plus contenu qu'attendu (période électorale moins propice au dynamisme de ces ventes).

affiche un chiffre d'affaires de 6,0 M€ au 1 semestre 2026 (contre 7,0 M€ un an plus tôt), sous l'effet du net repli attendu de l'activité bornes de recharge (malgré le redémarrage de l'activité avec Alpitronic via Plexus aux États-Unis). Sur ce semestre, ce pôle comptabilise également des facturations résiduelles de bornes de recharge pour TotalEnergies pour 0,4 M€. De son côté, le repli de l'activité des armoires urbaines a été plus contenu qu'attendu (période électorale moins propice au dynamisme de ces ventes). Le chiffre d'affaires du pôle Energie & Industrie est de 11,1 M€ au 1 er semestre 2026, en forte croissance de +38,4% par rapport à la même période l'an dernier en proforma. Dans le cadre du contrat Energie [2] , le Groupe a notamment bénéficié des livraisons de postes de transformation HTA/BT pour le marché public et des premières livraisons d'une nouvelle gamme de postes VOLTAROC à destination du marché privé.

Au vu du niveau d'activité réalisé sur ce semestre, le groupe anticipe une amélioration de son EBITDA semestriel.

Perspectives 2026

A fin juin 2026, le carnet de commandes global restant à facturer [3] reste stable à 19,5 M€ versus 20 M€ un an plus tôt (inclus 1 M€ du contrat Energie).

La tendance restera positive au second semestre, portée par la poursuite de la bonne dynamique des pôles Télécom & Data et Energie & Industrie avec un rythme toujours soutenu sur le contrat Energie, l'activité navale et ferroviaire. Dans le domaine de la transition énergétique, Grolleau et son partenaire CHAPSOL – Groupe CARSEY, ont terminé la phase d'études d'un poste de transformation moyenne/basse tension pour NW Group, le prototype entrera en phase de tests en septembre. Si ces tests sont concluants, ce nouveau contrat pourrait conduire à des volumes significatifs en 2027, 2028 et 2029. De son côté, comme annoncé, le pôle Smart City est attendu en fort repli sur l'année 2026.

Enfin, du côté d'OMP, le Groupe bénéficiera dès cet exercice de mesures d'allongement de la maturité de ses dettes fiscales et sociales (étalement sur 9 ans de la moitié ; le remboursement de l'autre moitié étant réparti sur les 3 prochaines années. Le total des dettes fiscales et sociales d'OMP est de 4,2 M€ au 30 juin 2026). A noter également l'abandon des pénalités et indemnités de retard.

Prochaine communication : résultats semestriels 2026, le jeudi 29 octobre 2026 après bourse

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes t des territoires intelligents ( Smart Territory ) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécom / énergie) sur tout le territoire et le 1 er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie et en Chine.

CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

grolleau@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 72

RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

adugast@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 74

[1] OMP à 49,9% dans les comptes consolidés

[2] Cf communiqué du 26 avril 2024 - contrat cadre pluri annuel, étendu jusqu'en 2029, remporté au travers d'un Groupement d'Entreprise avec la société CHAPSOL – Groupe CARSEY (« CHAPSOL »), pour la fourniture de postes de transformation électrique basse tension/haute tension auprès d'un acteur majeur de l'énergie

[3] Carnet de commandes 12 mois de Grolleau inclus les commandes OMP à 100%